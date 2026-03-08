Neo يغير قواعد اللعبة.. أول ماك بوك اقتصادي من آبل يقدم 3 ابتكارات ثورية

أطلقت شركة آبل Apple، جهاز MacBook Neo، وهو حاسوب جديد كليا بسعر منخفض يبلغ 599 دولارا، ليصبح أول منتج في تاريخ الشركة يحمل علامة “Neo”.

ويتميز هذا الحاسوب بأنه أول منتج من آبل يجمع بين ثلاث تقنيات مختلفة في جهاز واحد.

1. تصميم جديد للوحة اللمس Trackpad:

على مدار نحو عقدين، كانت آبل رائدة في تصميم لوحات اللمس، فاللوحة متعددة اللمس في MacBook Air الأصلي عام 2008 كانت قفزة كبيرة أمام أجهزة الحاسوب الأخرى، التي كانت تعتمد على أسطح تتبع وأزرار كبيرة للنقر.

مع ذلك، كانت لوحات اللمس المبكرة من آبل تعتمد على مناطق مخصصة للنقر في الجزء السفلي، ثم تحولت لاحقا إلى نظام النقر المحاكى عبر الاهتزاز (التغذية الراجعة الحسية)، مما جعل أي نقطة على اللوحة تمنح المستخدم شعورا بالنقر الفعلي.

مع ذلك، يعد MacBook Neo أول حاسوب من آبل منذ سنوات يتخلى عن النقر المحاكى بالكامل، لكنه لا يعود إلى تصميم “لوح الغطس” التقليدي، بل يعتمد لوحة لمس جديدة تماما تتيح النقر الفيزيائي في أي مكان على سطحها.

MacBook Neo

2. شريحة A18 Pro بنسخة جديدة للحاسوب:

يعد MacBook Neo أول حاسوب من آبل يعمل على شريحة A18 Pro التي استخدمت لأول مرة في iPhone 16 Pro و16 Pro Max، لكن النسخة داخل MacBook Neo مختلفة، حيث تأتي مع وحدة معالجة رسومات (GPU) بخمس أنوية بدلا من ستة في نسخة آيفون، مما يجعله:

- أسرع بنسبة 50% للمهام اليومية مقارنة بأجهزة الكمبيوتر الشخصية المزودة بـ Intel Core Ultra 5.1.

- يكون أسرع 3 مرات، للمهام الثقيلة مثل الذكاء الاصطناعي على الجهاز، ومع تحرير الصور أسرع مرتين.

- وحدة Neural Engine المكونة من 16 نواة تدعم مهام الذكاء الاصطناعي اليومية مثل تلخيص الملاحظات أو تنظيم الصور، مع الحفاظ على خصوصية البيانات.

- الجهاز صامت بالكامل بفضل تصميمه بدون مروحة.

جميع النسخ تشترك في وحدة المعالجة المركزية (CPU) ذات 6 أنوية، لكن MacBook Neo هو أول وأحد أجهزة آبل التي تأتي بوحدة GPU ذات 5 أنوية ضمن شريحة A18 Pro.

MacBook Neo

3. أول جهاز Apple A-series مع أكثر من منفذ بيانات:

يأتي MacBook Neo مع منفذين للبيانات، ليصبح أول منتج من آبل يعتمد على شريحة A-series يتيح أكثر من منفذ واحد.

أحد المنفذين USB-C محدود بسرعة USB 2 ولا يدعم الشاشات الخارجية، بينما المنفذ الآخر أسرع (USB 3/DisplayPort) ويدعم نقل البيانات أو توصيل شاشة خارجية.

هذا يعني إمكانية الشحن أثناء نقل البيانات مع الحفاظ على أداء سلس للمهام الأخرى.