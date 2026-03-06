قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أبل تراهن على الفئة الاقتصادية بثلاثة أجهزة حوسبة محمولة

MacBook Neo وiPad Air وiPad مع Magic Keyboard
MacBook Neo وiPad Air وiPad مع Magic Keyboard
شيماء عبد المنعم

تقدم شركة أبل Apple، حاليا ثلاثة أجهزة حوسبة محمولة ضمن الفئة الاقتصادية بحسب وصف الشركة، تدور أسعارها حول 600 دولار، لكنها تقدم تجارب استخدام مختلفة تماما. 

وبحسب ما ذكره موقع “9to5mac”، تشمل أجهزة آبل الجديدة حاسوب MacBook Neo، وجهاز iPad Air (M4)، إضافة إلى iPad (A16) عند إقرانه بلوحة المفاتيح Magic Keyboard Folio، وفيما يلي سنتستعرض أبرز المزايا لكل جهاز وسعر كلا منهم.

- MacBook Neo: تجربة الحاسوب المحمول التقليدية

يعد MacBook Neo الخيار الأقرب إلى تجربة اللابتوب التقليدية، بفضل لوحة مفاتيح ولوحة تتبع مدمجتين توفران تجربة استخدام مستقرة.

يأتي الجهاز بسعر 599 دولارا مع 256 جيجابايت من سعة التخزين، و8 جيجابايت رام، ويتميز بشاشة 13 بوصة بدقة 2408×1506 وكثافة 219 بكسل لكل بوصة

وزودته آبل بمعالج Apple A18 Pro، كما يضم منفذي USB-C أحدهما بسرعة USB 3 حتى 10Gb/s مع دعم DisplayPort لتشغيل شاشة خارجية بدقة 4K عند 60 هرتز والآخر بسرعة USB 2 حتى 480Mb/s

ويحتوي الجهاز على كاميرا 1080p HD، لكنه يفتقد ميزة Center Stage بدقة 12 ميجابكسل مع وضع Desk View.

الميزة الأساسية بالجهاز أنه يعمل بنظام macOS، ما يمنحه تجربة حاسوب مكتبي كاملة مقارنة بنظام iPadOS المستخدم في أجهزة الآيباد، ومع ذلك، لا يدعم الشاشة اللمسية ولا يمكن تحويله إلى جهاز لوحي.

MacBook Neo

- iPad Air بمعالج M4: قوة أكبر ومرونة أعلى

يأتي جهاز iPad Air (M4) بسعر 599 دولارا أيضا، لكنه يعتمد على مفهوم الجهاز اللوحي بالكامل مع شاشة لمس.

تشمل أبرز مواصفاته، شاشة 11 بوصة بدقة 2360×1640 وكثافة 264 ppi، وسطوع 500 شمعة مع دعم P3 Wide Color وTrue Tone

ويعمل الجهاز معالج Apple M4 المستخدم أيضا في بعض حواسيب ماك، حيث يمنح هذا المعالج الجهاز أداء أعلى من معالج A18 Pro الموجود في MacBook Neo.

ورغم أن سعة التخزين في نسخة 599 دولارا تبلغ 128 جيجابايت فقط، فإن الجهاز يأتي بذاكرة 12 جيجابايت رام، أي أكثر من منافسيه في هذه الفئة.

ويتميز أيضا بكاميرا أمامية 12 ميجابكسل مع Center Stage، مصحوبة بكاميرا خلفية 12 ميجابكسل مع تصوير 4K، ويدعم Apple Pencil، ومستشعر Touch ID

كما يدعم منفذ USB-C واحد للشحن ونقل البيانات بسرعة USB 3، مع إمكانية تشغيل شاشة خارجية بدقة 6K عند 60 هرتز.

لكن للحصول على تجربة تشبه اللابتوب، يجب شراء Magic Keyboard بشكل منفصل، ما يرفع التكلفة الإجمالية من 599 دولارا إلى نحو 868 دولارا، وتوفر البطارية حتى 10 ساعات من الاستخدام مقارنة بـ 16 ساعة في MacBook Neo.

iPad Air بمعالج M4

- جهاز iPad بمعالج A16 مع Magic Keyboard: كخيار اقتصادي متعدد الاستخدامات

إذا كان الهدف البقاء تحت حاجز 600 دولار مع الحصول على لوحة مفاتيح ولوحة تتبع، فإن الجمع بين iPad (A16) وMagic Keyboard Folio يوفر هذا الحل بسعر 598 دولارا.

من حيث الأداء، يعد الأضعف بين الخيارات الثلاثة، إذ يعمل بمعالج Apple A16 ويأتي مع 128 جيجابايت تخزين، و6 جيجابايت رام

ورغم ذلك، يقدم الجهاز شاشة لمس 11 بوصة بدقة 2360×1640 وكثافة 264 ppi، دعم True Tone وسطوع 500 شمعة

كما يحتوي على كاميرا أمامية 12 ميجابكسل Center Stage، وكاميرا خلفية 12 ميجابكسل مع تصوير 4K، ويضم منفذ USB-C واحدا بسرعة USB 2، كما يدعم تشغيل شاشة خارجية بدقة 4K عند 60 هرتز.

الميزة الأساسية هنا هي الجمع بين تجربة الجهاز اللوحي واللابتوب في حزمة واحدة دون تجاوز سقف السعر.

iPad بمعالج A16 مع Magic Keyboard
