إيران توجه نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة: طهران تتعرض لعدوان غير مبرر

دعت وزارة الخارجية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة إلتزام الحياد ، مؤكدة أن طهران تتعرض لعدوان غير مبرر من دولتين نوويتين.

وفي بيان لها ؛ قالت الخارجية الإيرانية: جوتيريش قلق على الاقتصاد العالمي بينما يُقتل المئات بإيران في الجرائم الإسرائيلية الأمريكية.

كما طالبت الخارجية الإيرانية الأمم المتحدة بضرورة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية حيال الحرب غير الشرعية علينا.

وفي وقت سابق ؛ حث سفير إيران لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني على ضروؤة وضع حد للهجمات التي تستهدف المدارس.

جاء ذلك في رسالة وجّهها علي بحريني إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التعليم، حيث أدان فيها الهجمات العسكرية الواسعة وغير القانونية التي تشنّها أمريكا والاحتلال الإسرائيلي، والتي استهدفت بنى تحتية مدنية، من بينها المدارس، وفقا لوكالة "تسنيم" الدولية الإيرانية للأنباء.

وأشار بحريني - في رسالته - إلى الهجوم المدمّر على مدرسة ابتدائية في ميناب، والذي أفادت تقارير بأنه أسفر عن استشهاد أكثر من 160 تلميذة وإصابة عدد كبير من الطالبات الأخريات، معتبرًا أن ذلك يمثّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب بإدانة علنية وغير مشروطة للهجمات على المؤسسات التعليمية، ووقف فوري لجميع الاعتداءات على المدارس، ومساءلة كاملة للمسؤولين عنها، مؤكدا أن حماية الأطفال وصون التعليم أثناء النزاعات التزامات قانونية مُلزمة، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل للدفاع عن الحق في التعليم وضمان حمايته، ووضع حد للهجمات على المدارس وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.