قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الحلم في رمضان من فعل الشيطان؟.. انتبه لـ21 حقيقة عن الجاثوم
عالمي.. أسامة حسن يشيد بتألق حارس مرمى الزمالك أمام الاتحاد
سعر أشهر عيار ذهب يسجل 7170 جنيه اليوم السبت 7-3-2026
الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية ..غدا
أيمن الجميل: ما يهمني هو العمل والإنجاز وليس الألقاب الرنانة
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-3- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
تحذيرات أمريكية من استهداف فنادق يرتادها أجانب في العراق
إمام مسجد السيدة زينب : رمضان شهد أعظم الانتصارات في تاريخ المسلمين
سقوط مسيرة قرب معسكر قوات البشمركة بالسليمانية في كردستان
خالد طلعت يشيد بأداء المدرب معتمد جمال: محترم ومجتهد وشاطر
صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات
إيران توجه نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة: طهران تتعرض لعدوان غير مبرر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران توجه نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة: طهران تتعرض لعدوان غير مبرر

إيران والأمم المتحدة وأمريكا
إيران والأمم المتحدة وأمريكا
محمود نوفل

دعت وزارة الخارجية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة إلتزام الحياد ، مؤكدة أن طهران  تتعرض لعدوان غير مبرر من دولتين نوويتين.

وفي بيان لها ؛ قالت الخارجية الإيرانية: جوتيريش قلق على الاقتصاد العالمي بينما يُقتل المئات بإيران في الجرائم الإسرائيلية الأمريكية.

كما طالبت الخارجية الإيرانية الأمم المتحدة بضرورة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية حيال الحرب غير الشرعية علينا.

وفي وقت سابق ؛ حث سفير إيران لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني على ضروؤة وضع حد للهجمات التي تستهدف المدارس.

جاء ذلك في رسالة وجّهها علي بحريني إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التعليم، حيث أدان فيها الهجمات العسكرية الواسعة وغير القانونية التي تشنّها أمريكا والاحتلال الإسرائيلي، والتي استهدفت بنى تحتية مدنية، من بينها المدارس، وفقا لوكالة "تسنيم" الدولية الإيرانية للأنباء.

وأشار بحريني - في رسالته - إلى الهجوم المدمّر على مدرسة ابتدائية في ميناب، والذي أفادت تقارير بأنه أسفر عن استشهاد أكثر من 160 تلميذة وإصابة عدد كبير من الطالبات الأخريات، معتبرًا أن ذلك يمثّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب بإدانة علنية وغير مشروطة للهجمات على المؤسسات التعليمية، ووقف فوري لجميع الاعتداءات على المدارس، ومساءلة كاملة للمسؤولين عنها، مؤكدا أن حماية الأطفال وصون التعليم أثناء النزاعات التزامات قانونية مُلزمة، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل للدفاع عن الحق في التعليم وضمان حمايته، ووضع حد للهجمات على المدارس وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

إيران وزارة الخارجية الإيرانية الأمم المتحدة جوتيريش الجرائم الإسرائيلية الأمريكية في إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

ديانج

مفاجأة في الأهلي.. تطور جديد بشأن تجديد عقد أليو ديانج بعد تراجع فالنسيا

زيزو

خالد الغندور يعلق على لقطة انفعال زيزو بعد استبداله أما المقاولون.. ماذا قال؟

صورة أرشيفية

هل ترتفع أسعار البنزين في مصر؟ خبير يوضح سيناريوهات ما بعد تخطي النفط 100 دولار

ايمن يونس

هدف كوميدي.. أيمن يونس يشكك في فوز الأهلي على المقاولون

ترشيحاتنا

كريم فهمي

تحرش.. كريم فهمي يكشف أسرار عمله في طب الأسنان

السيدة زينب

"باب رزق".. السيدة نفيسة حفيدة النبي التي اختارت مصر مثوى لها

كريم فهمي

كريم فهمي: من أحلامي أني أكتب للفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز ومنى شلبي

بالصور

أطباء: مشروب يدعم صحة البروستاتا للرجال ويقلل خطر الإصابة

صحة البروستاتا للرجال
صحة البروستاتا للرجال
صحة البروستاتا للرجال

تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد يجب أن تكون على سفرتك في رمضان

تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد
تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد
تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد

مشروب سحري قبل النوم يحميك من الإمساك في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف السر

الأمساك
الأمساك
الأمساك

7 علامات في جسمك تكشف أنك لا تشرب ماء كافيا في رمضان.. أخصائي تغذية يوضح

العطش
العطش
العطش

فيديو

مايا دياب

نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد