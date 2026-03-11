قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

آبل تطرح تحديث iOS 26.4 بيتا 4 للآيفون مع مزايا جديدة واستعدادًا للإصدار النهائي

احمد الشريف

كشفت منصة 9to5Mac أن آبل أطلقت الإصدار التجريبي الرابع من تحديث iOS 26.4 لهواتف آيفون، بعد طرح نسختين متتاليتين من بيتا 3 خلال الأسابيع الماضية، مع إتاحة النسخة نفسها لاحقًا لمستخدمي النسخة التجريبية العامة بعد ساعات من صدور نسخة المطورين.

أوضحت المنصة أن التحديث الجديد يقترب بالنظام من مرحلة الإصدار النهائي، ويأتي ضمن حزمة أوسع من تحديثات أنظمة آبل التي تشمل أيضًا iPadOS 26.4 وmacOS Tahoe 26.4 وwatchOS وtvOS وvisionOS في إصداراتها التجريبية الرابعة.

 تحسينات Apple Music وميزات ذكاء اصطناعي

أشارت 9to5Mac إلى أن iOS 26.4 يتضمن عددًا من المزايا التي كانت قيد الاختبار منذ النسخ الأولى، من بينها واجهة جديدة لعروض الألبومات وقوائم التشغيل في تطبيق Apple Music، مع إضافة ميزة Playlist Playground التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء قوائم تشغيل مخصّصة بناءً على تفضيلات المستخدم.​

أكدت المنصة أن التحديث يواصل أيضًا تعزيز تكامل Apple Intelligence داخل النظام، وإن كان التركيز في هذا الإصدار الفرعي ينصب أكثر على تحسين تجربة التطبيقات القائمة وإضافة مزايا تدريجية، وليس تقديم تغييرات جذرية في واجهة iOS نفسها.​​

دعم إيموجي جديدة وخيارات تحكم في تأثيرات السطوع

أوضحت تقارير مكمّلة أن النسخة التجريبية الرابعة فعّلت مجموعة الإيموجي الجديدة لعام 2026 داخل لوحة المفاتيح بشكل كامل، بما في ذلك رموز مثل الوجه المشوّه (Distorted Face)، وسحابة الشجار (Fight Cloud)، والحيوان كثيف الشعر، والحوت القاتل (Orca)، والترومبون، وصندوق الكنز، إلى جانب خيارات إضافية في بعض إيموجي الراقصين والمصارعين.

أشارت التقارير إلى أن آبل أضافت كذلك خيارًا جديدًا في إعدادات «Display & Text Size» يحمل اسم Reduce Bright Effects، يهدف إلى تقليل ومضات السطوع أو التأثيرات القوية في واجهة النظام وبعض التطبيقات، ما يفيد المستخدمين الذين ينزعجون من الوميض أو لديهم حساسية بصرية.​​

إعدادات جديدة للنقطة الساخنة وتقارير استهلاك البيانات

أكدت 9to5Mac أن iOS 26.4 يضيف ميزة تقارير استهلاك البيانات على مستوى كل جهاز في وضع نقطة الاتصال الشخصية (Personal Hotspot)، بحيث يمكن للمستخدم رؤية كمية البيانات التي استهلكها كل جهاز متصل بهاتفه على حدة، بدل الاكتفاء باستهلاك إجمالي.​

أوضحت المنصة أن هذه الميزة تساعد في تتبع استخدام الإنترنت عند مشاركة الاتصال مع أجهزة أخرى أو أفراد العائلة، خاصة مع باقات البيانات المحدودة، وتمنح المستخدم رؤية أوضح لمن يستهلك الجزء الأكبر من الحصة الشهرية.​

حالة RCS المشفَّر وميزات الأمان مثل Stolen Device Detection

أشارت 9to5Mac إلى أن آبل تواصل اختبار دعم رسائل RCS في تطبيق الرسائل، لكنها أوضحت أن خاصية التشفير الطرفي لطرف (End‑to‑End Encryption) لرسائل RCS لن تصل مع iOS 26.4، بعد أن أزالت آبل خيار بيتا التجريبي للتشفير في النسخة الرابعة، مؤكدة سابقًا أن التشفير سيطرح في تحديث لاحق.

أكدت المنصة أن iOS 26.4 يقوم أيضًا بتفعيل ميزة Stolen Device Detection افتراضيًا لمزيد من المستخدمين، وهي الميزة التي تضيف طبقات حماية إضافية عند اكتشاف أن الهاتف قد يكون في موقع غير معتاد، إلى جانب استمرار العمل على تحسين تجربة تشغيل الفيديو في CarPlay، وحل عدد من الأخطاء وتحسين استقرار النظام قبل الإصدار النهائي المتوقع خلال الأسابيع المقبلة.

آبل تحديث iOS 264 macOS Tahoe 264 iPadOS 264 آيفون

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

دواجن بيضاء

منحة

صلاة التهجد كم ركعه

أحمد كجوك وزير المالية

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

الخبز

الدولار

محافظ المنيا يتابع أسعار السلع في عدد من السلاسل التجارية

رئيس جامعة بني سويف

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

بالصور

طريقة عمل البيض بالطريقة التركية.. لسحور سريع ومختلف

طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

أحمد عاطف آدم

ياسر إبراهيم عبيدو

د.نجلاء شمس

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

خالد الشناوي

