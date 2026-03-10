آبل تستعد لموجة جديدة من أجهزة Ultra فائقة الفخامة هذا العام

كشفت منصة 9to5Mac، نقلًا عن تقرير الصحفي مارك جورمان في نشرة Power On عبر بلومبرغ، أن آبل تخطط لدفع أعمق في شريحة الأجهزة فائقة الفخامة Ultra خلال 2026، رغم طرحها مؤخرًا حاسوب MacBook Neo الاقتصادي بسعر يبدأ من 599 دولارًا.

أوضحت 9to5Mac أن جورمان تحدّث عن خمسة منتجات قادمة يصفها بأنها «أعلى الفئة» وقد تحصل بعضها على علامة Ultra، مع التنبيه إلى أن آبل قد لا تستخدم الاسم تجاريًا في كل الحالات، حتى لو وضعت هذه الأجهزة في شريحة السعر والمواصفات نفسها.

آيفون قابل للطي في قمة السلسلة

أشارت 9to5Mac إلى أن أول هذه الأجهزة هو الآيفون القابل للطي الذي يُشار إليه في التسريبات حاليًا باسم iPhone Fold، والذي قد يحمل أيضًا علامة iPhone Ultra عند الإطلاق.

أكد تقرير بلومبرغ أن هذا الهاتف من المنتظر أن يأتي بشاشة داخلية كبيرة قابلة للطي، مع نقل بعض الحساسات – مثل مستشعرات Face ID والكاميرا الأمامية – أسفل الشاشة، وسعر متوقع في حدود 2000 دولار، ما يجعله في قمة تشكيلة آيفون فوق iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max.

AirPods جديدة بكاميرات مدمجة للذكاء الاصطناعي البصري

أوضحت 9to5Mac أن جورمان يتوقع أيضًا سماعات AirPods جديدة توضع في الطبقة الأعلى من السلسلة، فوق AirPods Pro الحالية، وقد تحمل أو لا تحمل اسم AirPods Ultra، لكنها ستنتمي لفئة سعرية ووظيفية أعلى.

أشارت التقارير إلى أن هذه السماعات ستضم كاميرات صغيرة مدمجة، ليست مخصّصة للتصوير التقليدي، بل لالتقاط معلومات بصرية عن المحيط وإرسالها إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي، بحيث تتمكن المنظومة الجديدة Apple Intelligence أو المساعد سيري من فهم ما يحيط بالمستخدم وتقديم استجابات أكثر ارتباطًا بالسياق.

MacBook Pro بمعالج M6 وشاشة OLED تعمل باللمس

أكدت 9to5Mac أن جورمان أدرج ضمن قائمة Ultra المحتملة جيلًا جديدًا من حواسيب MacBook Pro المزودة بشرائح M6 وشاشات OLED تدعم اللمس المتعدد، مع احتمال أن تحصل على تسمية MacBook Ultra، أو أن تُطرح ببساطة كفئة أعلى داخل خط MacBook Pro.

أوضحت التقارير أن الانتقال إلى شاشة OLED تعمل باللمس من شأنه أن يرفع تكلفة الجهاز بنحو 20٪ مقارنة بالطرازات الحالية، ما يبرّر وضعه في شريحة Ultra من ناحية السعر، مع استمرار أجهزة MacBook Pro المزودة بشرائح M5 Pro وM5 Max في لعب دورها الحالي ضمن الفئة الاحترافية «القياسية».

آيباد قابل للطي وآيماك بمواصفات أعلى ضمن الخطة

أشارت 9to5Mac إلى أن التقرير يتحدث كذلك عن جهاز آيباد قابل للطي بشاشة قد تصل إلى 18.8 بوصة عند الفرد الكامل، ليعمل كجهاز لوحي كبير أو شاشة شبه مكتبية عند توصيله بلوحة مفاتيح، مع احتمال وضعه في شريحة Ultra أو ما يماثلها في التسويق.

أكد جورمان أن آبل تعمل أيضًا على تحديثات لأجهزة iMac ذات مواصفات أعلى، تشمل معالجات أقوى وشاشات أكبر من المقاس الحالي 24 بوصة، لتقدّم بديلاً أكثر قوة ضمن أجهزة الحاسب المكتبي الموجهة للمستخدمين المحترفين الذين لا يحتاجون إلى شاشة منفصلة مثل Mac Studio وMac Pro.

ساعة Apple Watch Ultra جديدة تستكمل اتجاه «فئة القمة»

أوضحت 9to5Mac أن جورمان يتوقع كذلك إطلاق الجيل الرابع من ساعة Apple Watch Ultra خلال هذا العام، ما يعزز حضور علامة Ultra داخل منظومة منتجات آبل القابلة للارتداء، إلى جانب ما هو مخطط له في الهواتف والحواسيب والسماعات.

أشارت التقارير إلى أن هذا التوجه يعني عمليًا أن آبل ستواصل خدمة الشريحة الأقل سعرًا عبر منتجات مثل Apple Watch SE وiPad 11 وMacBook Neo، في حين تدفع بقوة في اتجاه الفئة العليا عبر توسيع عائلة Ultra لتشمل مزيدًا من الفئات الرئيسية في خطوط إنتاجها المختلفة.