قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خصم من المرتبات وتعليق عقود.. عقوبات قاسية من الخطيب للاعبي الأهلي
أقل سعر لصرف الدولار مساء اليوم الثلاثاء
ترامب: لم تردنا أي تقارير عن قيام إيران بزرع أي ألغام في مضيق هرمز
اعتقال 3 أشخاص في الكويت بتهمة نشر معلومات مضللة والسخرية من الأوضاع الراهنة
دوري أبطال أوروبا | تشكيل برشلونة ونيوكاسل
ثلاثة قرارات نارية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
صلاة التهجد 2026 وليلة القدر اليوم.. كل ما تريد معرفته بـ50 حقيقة
طائرة الزمالك تواجه بتروجت في الدوري الممتاز .. غدا
دعاء ليلة القدر 21 رمضان لـ دار الإفتاء.. ردّد أفضل صيغة للدعاء المستجاب
كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها
راحوا قسم الشرطة ضاربين بعض بسبب كلب | خناقة مثيرة في مدينة بدر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تستعد لموجة جديدة من أجهزة Ultra فائقة الفخامة هذا العام

آبل
آبل
احمد الشريف

كشفت منصة 9to5Mac، نقلًا عن تقرير الصحفي مارك جورمان في نشرة Power On عبر بلومبرغ، أن آبل تخطط لدفع أعمق في شريحة الأجهزة فائقة الفخامة Ultra خلال 2026، رغم طرحها مؤخرًا حاسوب MacBook Neo الاقتصادي بسعر يبدأ من 599 دولارًا.

أوضحت 9to5Mac أن جورمان تحدّث عن خمسة منتجات قادمة يصفها بأنها «أعلى الفئة» وقد تحصل بعضها على علامة Ultra، مع التنبيه إلى أن آبل قد لا تستخدم الاسم تجاريًا في كل الحالات، حتى لو وضعت هذه الأجهزة في شريحة السعر والمواصفات نفسها.

آيفون قابل للطي في قمة السلسلة

أشارت 9to5Mac إلى أن أول هذه الأجهزة هو الآيفون القابل للطي الذي يُشار إليه في التسريبات حاليًا باسم iPhone Fold، والذي قد يحمل أيضًا علامة iPhone Ultra عند الإطلاق.

أكد تقرير بلومبرغ أن هذا الهاتف من المنتظر أن يأتي بشاشة داخلية كبيرة قابلة للطي، مع نقل بعض الحساسات – مثل مستشعرات Face ID والكاميرا الأمامية – أسفل الشاشة، وسعر متوقع في حدود 2000 دولار، ما يجعله في قمة تشكيلة آيفون فوق iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max.

AirPods جديدة بكاميرات مدمجة للذكاء الاصطناعي البصري

أوضحت 9to5Mac أن جورمان يتوقع أيضًا سماعات AirPods جديدة توضع في الطبقة الأعلى من السلسلة، فوق AirPods Pro الحالية، وقد تحمل أو لا تحمل اسم AirPods Ultra، لكنها ستنتمي لفئة سعرية ووظيفية أعلى.

أشارت التقارير إلى أن هذه السماعات ستضم كاميرات صغيرة مدمجة، ليست مخصّصة للتصوير التقليدي، بل لالتقاط معلومات بصرية عن المحيط وإرسالها إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي، بحيث تتمكن المنظومة الجديدة Apple Intelligence أو المساعد سيري من فهم ما يحيط بالمستخدم وتقديم استجابات أكثر ارتباطًا بالسياق.

MacBook Pro بمعالج M6 وشاشة OLED تعمل باللمس

أكدت 9to5Mac أن جورمان أدرج ضمن قائمة Ultra المحتملة جيلًا جديدًا من حواسيب MacBook Pro المزودة بشرائح M6 وشاشات OLED تدعم اللمس المتعدد، مع احتمال أن تحصل على تسمية MacBook Ultra، أو أن تُطرح ببساطة كفئة أعلى داخل خط MacBook Pro.

أوضحت التقارير أن الانتقال إلى شاشة OLED تعمل باللمس من شأنه أن يرفع تكلفة الجهاز بنحو 20٪ مقارنة بالطرازات الحالية، ما يبرّر وضعه في شريحة Ultra من ناحية السعر، مع استمرار أجهزة MacBook Pro المزودة بشرائح M5 Pro وM5 Max في لعب دورها الحالي ضمن الفئة الاحترافية «القياسية».

آيباد قابل للطي وآيماك بمواصفات أعلى ضمن الخطة

أشارت 9to5Mac إلى أن التقرير يتحدث كذلك عن جهاز آيباد قابل للطي بشاشة قد تصل إلى 18.8 بوصة عند الفرد الكامل، ليعمل كجهاز لوحي كبير أو شاشة شبه مكتبية عند توصيله بلوحة مفاتيح، مع احتمال وضعه في شريحة Ultra أو ما يماثلها في التسويق.

أكد جورمان أن آبل تعمل أيضًا على تحديثات لأجهزة iMac ذات مواصفات أعلى، تشمل معالجات أقوى وشاشات أكبر من المقاس الحالي 24 بوصة، لتقدّم بديلاً أكثر قوة ضمن أجهزة الحاسب المكتبي الموجهة للمستخدمين المحترفين الذين لا يحتاجون إلى شاشة منفصلة مثل Mac Studio وMac Pro.

ساعة Apple Watch Ultra جديدة تستكمل اتجاه «فئة القمة»

أوضحت 9to5Mac أن جورمان يتوقع كذلك إطلاق الجيل الرابع من ساعة Apple Watch Ultra خلال هذا العام، ما يعزز حضور علامة Ultra داخل منظومة منتجات آبل القابلة للارتداء، إلى جانب ما هو مخطط له في الهواتف والحواسيب والسماعات.

أشارت التقارير إلى أن هذا التوجه يعني عمليًا أن آبل ستواصل خدمة الشريحة الأقل سعرًا عبر منتجات مثل Apple Watch SE وiPad 11 وMacBook Neo، في حين تدفع بقوة في اتجاه الفئة العليا عبر توسيع عائلة Ultra لتشمل مزيدًا من الفئات الرئيسية في خطوط إنتاجها المختلفة.

آبل MacBook Neo أجهزة Ultra علامة Ultra فوق iPhone 18 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

صورة أرشيفية

معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية

ترشيحاتنا

MacBook Neo

خلفيات MacBook Neo الملوّنة تصل لكل أجهزة ماك مع نسخة macOS Tahoe 26.4 التجريبية

تعديل سيارة

5 تعديلات بسيطة تجعل سيارتك الرخيصة تبدو "فاخرة"

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أحدث جهاز لوحي يعمل بنظام Android إليك أهم مواصفاته.. وواتساب يطلق مجموعة من الميزات الجديدة

بالصور

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

علاقة خفية بين السرطان وفقر الدم.. تزيد التعب وتؤثر على العلاج

أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم
أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم
أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم

8 خطوات سحرية لتخفيض استهلاك بنزين السيارة

تخفيض استهلاك بنزين السيارة
تخفيض استهلاك بنزين السيارة
تخفيض استهلاك بنزين السيارة

مسلسل الكينج الحلقة 21 .. القبض على محمد إمام .. وأحمد كشك ينصب فخا لشقيقه

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد