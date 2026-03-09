آبل تطور جهاز HomePad جديد بلوح ذكي يُثبَّت مغناطيسيًا على الحائط

كشفت منصة MacRumors أن المُسرِّب ومُجمِّع النماذج الأولية المعروف باسم Kosutami قال إن آبل تعمل على جهاز منزلي جديد يحمل الاسم الداخلي «HomePad»، يتميز بدعم ميزة تثبيت مغناطيسي على الحائط بطريقة تشبه MagSafe، إلى جانب تكامل مباشر مع جرس الباب الذكي.

أوضحت المنصة أن Kosutami ذكر في منشور على منصة X أنه شاهد شخصيًا أحد نماذج HomePad التجريبية التي تدعم هذه الميزة، مع الإشارة إلى أن الجهاز يعتمد بدرجة كبيرة على منظومة Apple Intelligence للذكاء الاصطناعي لتقديم التوصيات والردود الذكية وإدارة المنزل.



تصميم بشاشة مربعة 7 بوصات وكاميرا أمامية

أشارت MacRumors إلى أن آبل تعمل منذ سنوات على هذا النوع من الأجهزة ليكون بمثابة «مركز تحكم» للمنزل الذكي، مع تركيز على التحكم في أجهزة HomeKit، والاستماع إلى الموسيقى والبودكاست، وإجراء مكالمات الفيديو، وعرض معلومات سريعة مثل الطقس ومواعيد التقويم.

أكدت التسريبات أن النموذج الحالي من HomePad يأتي – وفقًا للمعلومات المتاحة – بشاشة مربعة مقاس 7 بوصات مع كاميرا أمامية، ما يجعله أقرب إلى شاشة منزلية ذكية من فئة شاشات المطبخ أو غرفة المعيشة، يمكن تثبيتها على الحائط أو استخدامها على حامل أو قاعدة مزودة بمكبر صوت.

اسم «HomePad» داخلي فقط

أوضحت MacRumors أن Kosutami أكد للموقع أن اسم «HomePad» لا يزال يستخدم داخليًا داخل آبل، لكن لا توجد ضمانات بأن الشركة ستستخدم هذا الاسم تجاريًا عند طرح المنتج، إذ قد تفضّل ربطه بعائلة HomePod أو ابتكار تسمية جديدة.

وأشارت المنصة إلى أن الجهاز كان يُشاع سابقًا أنه سيصدر في أوائل 2025، ثم تأجل إلى أوائل 2026، قبل أن تشير التسريبات الأخيرة إلى أن موعد الإطلاق الجديد أصبح في خريف 2026، أي في الفترة بين سبتمبر وديسمبر، بالتزامن عادة مع أكثر مواسم آبل ازدحامًا بالإعلانات.

ارتباط التأجيل بتأخر جاهزية Apple Intelligence

أكدت MacRumors أن سبب التأجيل الظاهر يرتبط – وفقًا للمصادر – بتأخر آبل في الانتهاء من تطوير ونشر منظومة Apple Intelligence على نطاق واسع، وهي المنظومة التي يفترض أن يعتمد عليها HomePad بشكل أساسي في فهم أوامر المستخدم وسياق المنزل.

أوضحت التقارير أن هذا التوقيت قد يسمح لآبل بطرح HomePad جنبًا إلى جنب مع أجهزة رئيسية أخرى مثل هواتف iPhone 18 Pro المتوقعة في سبتمبر، أو أجهزة MacBook Pro المعاد تصميمها في أكتوبر، ليصبح الجهاز جزءًا من منظومة متكاملة للمنزل والعمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر منصات الشركة المختلفة.