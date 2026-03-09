قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الأمريكي يفقد مسيرتين من طراز MQ‑9 داخل إيران
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 9 مارس 2026
رئيس الوزراء القطري: الهجمات الإيرانية تعرقل جهود الوساطة
برلمانية: زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورة لحماية المواطنين من ضغوط المعيشة
صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة
عصام شلتوت: جماهير الأهلي غير مقتنعة بمهاجم الأهلي كامويش
ليس سجلا سيئا.. أول تعليق من سلوت بعد وصوله لـ 100 مباراة مع ليفربول
علي جمعة يوضح حكم الإفطار في الطائرة: لو شايف الشمس قدامك متفطرش
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الإثنين 9 مارس 2026
هجوم يستهدف قاعدة فكتوريا الأمريكية في بغداد وتفعيل منظومة الدفاع الجوي
تركيا تستدعي السفير الإيراني بعد إطلاق صاروخ تجاه أراضيها
مبالغ ضخمة.. تفاصيل جوائز بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تطور جهاز HomePad جديد بلوح ذكي يُثبَّت مغناطيسيًا على الحائط

آبل
آبل
احمد الشريف

كشفت منصة MacRumors أن المُسرِّب ومُجمِّع النماذج الأولية المعروف باسم Kosutami قال إن آبل تعمل على جهاز منزلي جديد يحمل الاسم الداخلي «HomePad»، يتميز بدعم ميزة تثبيت مغناطيسي على الحائط بطريقة تشبه MagSafe، إلى جانب تكامل مباشر مع جرس الباب الذكي.

أوضحت المنصة أن Kosutami ذكر في منشور على منصة X أنه شاهد شخصيًا أحد نماذج HomePad التجريبية التي تدعم هذه الميزة، مع الإشارة إلى أن الجهاز يعتمد بدرجة كبيرة على منظومة Apple Intelligence للذكاء الاصطناعي لتقديم التوصيات والردود الذكية وإدارة المنزل.
 

تصميم بشاشة مربعة 7 بوصات وكاميرا أمامية

أشارت MacRumors إلى أن آبل تعمل منذ سنوات على هذا النوع من الأجهزة ليكون بمثابة «مركز تحكم» للمنزل الذكي، مع تركيز على التحكم في أجهزة HomeKit، والاستماع إلى الموسيقى والبودكاست، وإجراء مكالمات الفيديو، وعرض معلومات سريعة مثل الطقس ومواعيد التقويم.

أكدت التسريبات أن النموذج الحالي من HomePad يأتي – وفقًا للمعلومات المتاحة – بشاشة مربعة مقاس 7 بوصات مع كاميرا أمامية، ما يجعله أقرب إلى شاشة منزلية ذكية من فئة شاشات المطبخ أو غرفة المعيشة، يمكن تثبيتها على الحائط أو استخدامها على حامل أو قاعدة مزودة بمكبر صوت.

اسم «HomePad» داخلي فقط 

أوضحت MacRumors أن Kosutami أكد للموقع أن اسم «HomePad» لا يزال يستخدم داخليًا داخل آبل، لكن لا توجد ضمانات بأن الشركة ستستخدم هذا الاسم تجاريًا عند طرح المنتج، إذ قد تفضّل ربطه بعائلة HomePod أو ابتكار تسمية جديدة.

وأشارت المنصة إلى أن الجهاز كان يُشاع سابقًا أنه سيصدر في أوائل 2025، ثم تأجل إلى أوائل 2026، قبل أن تشير التسريبات الأخيرة إلى أن موعد الإطلاق الجديد أصبح في خريف 2026، أي في الفترة بين سبتمبر وديسمبر، بالتزامن عادة مع أكثر مواسم آبل ازدحامًا بالإعلانات. 

ارتباط التأجيل بتأخر جاهزية Apple Intelligence

أكدت MacRumors أن سبب التأجيل الظاهر يرتبط – وفقًا للمصادر – بتأخر آبل في الانتهاء من تطوير ونشر منظومة Apple Intelligence على نطاق واسع، وهي المنظومة التي يفترض أن يعتمد عليها HomePad بشكل أساسي في فهم أوامر المستخدم وسياق المنزل.

أوضحت التقارير أن هذا التوقيت قد يسمح لآبل بطرح HomePad جنبًا إلى جنب مع أجهزة رئيسية أخرى مثل هواتف iPhone 18 Pro المتوقعة في سبتمبر، أو أجهزة MacBook Pro المعاد تصميمها في أكتوبر، ليصبح الجهاز جزءًا من منظومة متكاملة للمنزل والعمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر منصات الشركة المختلفة.

آبل HomePad مغناطيسي MagSafe منصة X

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

لجنة الأزمة

بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك

اجازة عيد الفطر 2026

للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا

بيزيرا

مفاجأة بشأن انتقال خوان بيزيرا لـ منتخب البرازيل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الكوليسترول

نوع ياميش غير متوقع يخفض الكوليسترول بالدم

السردين

أكلة العيد .. طريقة عمل السردين المخلل في أسبوع

شاورما

هنفطر ايه النهاردة .. شاورما فراخ مع الثومية والسلطة ومناقيش بالزعتر ومهلبية قمر الدين

بالصور

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق
طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق
طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

رسميا.. شاهد هيونداي اكسنت 2026 فيس ليفت ‏

هيونداي اكسنت 2026
هيونداي اكسنت 2026
هيونداي اكسنت 2026

مسلسل الكينج الحلقة 20 .. زواج محمد عادل إمام للمرة الثالثة وصدمة جديدة لحنان مطاوع

محمد عادل إمام وإيمي سالم
محمد عادل إمام وإيمي سالم
محمد عادل إمام وإيمي سالم

لو بتعاني من الإمساك في رمضان .. 7 أطعمة تعيد حركة الأمعاء بشكل طبيعي

لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أسرار الناتو الإسرائيلي.. تحالف سداسي ضد من؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفتوى وقضية الشيخ بخيت

المزيد