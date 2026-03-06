معالج آبل M5 Max يحقق أرقامًا قياسية في اختبارات Geekbench المبكرة

كشفت منصة 9to5Mac أن أول نتائج لاختبارات Geekbench 6 لمعالج آبل الجديد M5 Max، المدمج في بعض طرازات ماكبوك برو 16 بوصة، أظهرت تفوقًا واضحًا في الأداء مقارنة بكل شرائح آبل سيليكون السابقة.

أوضحت المنصة أن شريحة M5 Max ذات المعالج المركزي المكون من 18 نواة حققت حوالي 4,268 نقطة في اختبار النواة الواحدة، ونحو 29,233 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة، وهي أرقام تتجاوز ما سجله معالج M3 Ultra ذي 32 نواة في جهاز Mac Studio في اختبارات سابقة.

تفوق على M3 Ultra ومعالجات إنتل وAMD في Geekbench

أشارت تقارير مكملة إلى أن نتيجة 29,233 نقطة في الأداء متعدد الأنوية تجعل M5 Max أسرع معالج Apple Silicon حتى الآن في قاعدة بيانات Geekbench، متقدمًا بنحو 5% تقريبًا على أفضل نتائج M3 Ultra المسجلة، رغم أن الأخير يضم عدد أنوية أكبر.

أكدت تحليلات Notebookcheck أن شريحة M5 Max تفوقت كذلك في اختبارات Geekbench متعددة الأنوية على بعض معالجات الحواسيب المكتبية من إنتل وAMD، مثل Intel Core Ultra 9 285K وRyzen 9 9950X، بهامش وصل إلى نحو 20–25% في بعض النتائج، مع الإشارة إلى أن هذه المقارنات تعكس أداء الاختبار المعياري فقط.​

تحسن واضح مقارنة بـM4 Max في المعالج والرسوميات

أوضحت 9to5Mac أن هذه النتائج تعني تحسنًا بنحو 15% تقريبًا في أداء النواة الواحدة مقارنة بشريحة M4، وبنسبة تدور بين 10 و15% تقريبًا في الأداء متعدد الأنوية مقارنة بـM4 Max، باختلاف التكوينات.

أشارت المنصة إلى أن اختبار الرسوميات عبر معيار Metal أظهر حصول M5 Max على حوالي 232,718 نقطة، ليحتل المركز الثاني في قاعدة بيانات Geekbench لرسوميات آبل بعد معالج M3 Ultra المزود بوحدة معالجة رسومية أكبر، ما يعكس قفزة جديدة في أداء الـGPU ضمن شرائح ماك المحمولة.

استعداد أفضل لمهام الذكاء الاصطناعي والأعمال الاحترافية

أكدت تقارير تقنية أخرى أن آبل صممت M5 Max مع تركيز واضح على أحمال العمل الثقيلة مثل تحرير الفيديو بدقة عالية، والتصيير ثلاثي الأبعاد، وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محليًا، وهو ما تدعمه أرقام Geekbench التي تُظهر تفوقًا ملموسًا في سيناريوهات تعدد الأنوية.

أوضحت AppleInsider أن الشركة تدّعي أن M5 Max يوفر ما يصل إلى 4 أضعاف سرعة معالجة أوامر نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) مقارنة بـM4 Max، مع تحسينات إضافية في عرض الفيديو وتأثيراته، في حين تظل اختبارات Geekbench مؤشرًا عامًا لا يعكس وحده كل جوانب الأداء في الاستخدام الفعلي.