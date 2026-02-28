آبل تعلن اعتماد الآيفون والآيباد للتعامل مع بيانات سرّية في الناتو

كشفت مجلة Gizmodo أن آبل أعلنت حصول هواتف iPhone و أجهزة iPad على اعتماد رسمي يجيز استخدامها في التعامل مع معلومات مصنّفة ضمن مستوى «NATO Restricted»، وهو أحد مستويات السرية داخل حلف شمال الأطلسي.

أوضحت آبل في بيانها أن هذا الاعتماد يعني أن أجهزة iPhone وiPad العاملة بنظامي iOS 26 و iPadOS 26 يمكنها التعامل مع هذه الفئة من البيانات السرّية دون الحاجة إلى أي برامج أو إعدادات أمنية إضافية، اعتمادًا فقط على خصائص الحماية المدمجة في أنظمة آبل.

اعتماد سابق من الحكومة الألمانية وتوسّع إلى جميع دول الناتو

أشارت Gizmodo إلى أن آبل كانت قد حصلت في وقت سابق على موافقة الحكومة الألمانية لاستخدام iPhone وiPad في التعامل مع بيانات حكومية مصنّفة داخل ألمانيا، بعد عملية تقييم موسعة من المكتب الاتحادي لأمن المعلومات (BSI).

أكدت الشركة أن الخطوة الجديدة توسع هذا الاعتماد من المستوى الوطني إلى مستوى دول حلف الناتو، بحيث تصبح هذه الأجهزة أول أجهزة استهلاكية مدرجة في كتالوج منتجات تأمين المعلومات الخاص بالناتو، والمعروف باسم NATO Information Assurance Product Catalogue.

ما هو مستوى «NATO Restricted» من السرية؟

أوضحت تقارير تقنية استندت إلى وثائق أمنية للحلف أن تصنيف «NATO Restricted» يمثل أدنى درجات السرية داخل منظومة الناتو، ويُستخدم للمعلومات التي يمكن أن يؤدي كشفها إلى إلحاق ضرر بمصالح الحلف دون أن تصل إلى مستوى «سري للغاية».​

أشارت Gizmodo إلى أن هذا المستوى سبق أن حصلت عليه أجهزة أخرى في الماضي، مثل بعض هواتف بلاك بيري، إلا أن iPhone وiPad يُعدّان أول أجهزة موجهة للمستهلك العادي تحصل على هذا النوع من الاعتماد الأمني دون حلول مخصصة أو تجهيزات إضافية.

آبل تروّج لنهج «الأمان المدمج» في أجهزتها

أكد إيفان كريستيتش، نائب رئيس آبل لهندسة الأمن والعمارة، في تصريحات منشورة على موقع آبل، أن هذا الاعتماد يعكس تغيّر طريقة تقديم حلول الأمان، موضحًا أن الأجهزة الآمنة كانت في السابق موجهة فقط للحكومات والمؤسسات الكبرى عبر حلول مخصّصة باهظة التكلفة، بينما تركّز آبل على تقديم نفس المستوى من الحماية في أجهزة استهلاكية متاحة للجمهور.

أوضحت الشركة أن إدراج iOS 26 وiPadOS 26 ضمن قوائم الناتو يعترف رسميًا بقدرات التشفير، وإدارة الهويات، وحماية البيانات الموجودة في النظامين، بما في ذلك تشفير البيانات المخزّنة على الجهاز وبيانات النسخ الاحتياطي والاتصالات، مع الاعتماد على خصائص مثل Secure Enclave وإدارة مفاتيح التشفير.

استخدامات عملية في الحكومات والمؤسسات الدفاعية

أشارت Gizmodo إلى أن هذا الاعتماد يفتح الباب أمام استخدام أوسع لأجهزة iPhone وiPad داخل الحكومات والهيئات الدفاعية والأمنية في دول الناتو، في سيناريوهات مثل البريد الإلكتروني الآمن، وتطبيقات التواصل الداخلية، والوصول إلى قواعد بيانات مصنفة حتى مستوى «NATO Restricted».

أكدت التقارير أن هذه الأجهزة ستظل خاضعة لسياسات إدارة مركزية عبر أدوات إدارة الأجهزة المحمولة (MDM)، بحيث يمكن للجهات الحكومية فرض قيود على التطبيقات المسموح بها، وأساليب الدخول، وطرق تخزين البيانات، لضمان توافق الاستخدام الفعلي مع متطلبات الأمان المعتمدة من الحلف