المرشد على رأسها.. الكشف عن الأهداف الكبرى للهجوم الأمريكي الإسرائيلي

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن بنك أهداف العدوان الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.

وذكرت وسائل الإعلام أن المناطق التي تم استهدافها في طهران هي، مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، ووزارة الاستخبارات الإيرانية، ووزارة الدفاع الإيرانية، والوكالة الإيرانية للطاقة الذرية.

علاوة على هجمات وبنك أهداف آخر.

وقالت رويترز عن مصادر لها أن موعد الضربة الأمريكية الإسرائيلية حددت منذ أسابيع من قبل الدولتين.

وأفادت شبكة قدس الإخبارية: بأن التلفزيون الإيراني يبث أناشيد حربية بعد بدء عدوان أمريكي إسرائيلي على طهران وعدة مدن إيرانية.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين: الهجوم الحالي سيكون أوسع بكثير من الحرب السابقة على إيران.

فيما أكد المراسل الإسرائيلي ألموج بوكير نقلاً عن مسؤول أمني في حكومة الاحتلال: " النظام الإيراني بأكمله هدفًا بما في ذلك خامنئي".