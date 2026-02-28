قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكالة تسنيم: إيران تستعد للانتقام ورد ساحق على الكيان الصهيوني
جيش الاحتلال يستدعي الاحتياط لنشره على طول الحدود السورية واللبنانية
الهجوم على إيران.. اختراق وكالة "إيرنا" مع استمرار الهجمات السيبرانية
مسئول إسرائيلي: حددنا موعد الهجوم ضد إيران قبل أسابيع بالتنسيق مع أمريكا
نتنياهو يطلق على عملية الهجوم ضد إيران اسم "زئير الأسد"
عاجل | مسؤول أمني إسرائيلي: كل النظام الإيراني أصبح هدفاً
المرشد على رأسها.. الكشف عن الأهداف الكبرى للهجوم الأمريكي الإسرائيلي
تفعيل صفارات الإنذار في كل أنحاء إسرائيل.. إغلاق المدارس وحظر التجمعات
جددي سفرتك في رمضان .. طريقة عمل فتة سجق لوجبة الإفطار
صحيفة إسرائيلية: تنفيذ ضربة بالقرب من مكتب خامنئي في طهران
نيويورك تايمز: الهجوم الحالي أوسع نطاقًا بكثير من ضربات يونيو الماضي
إعلام عبري: الضربات الإسرائيلية ضد إيران تشمل مدن قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

المرشد على رأسها.. الكشف عن الأهداف الكبرى للهجوم الأمريكي الإسرائيلي

غارات إسرائيلية أمريكية على إيران
غارات إسرائيلية أمريكية على إيران
محمد على

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن بنك أهداف العدوان الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.

وذكرت وسائل الإعلام أن المناطق التي تم استهدافها في طهران هي، مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، ووزارة الاستخبارات الإيرانية، ووزارة الدفاع الإيرانية، والوكالة الإيرانية للطاقة الذرية.

علاوة على هجمات وبنك أهداف آخر.

وقالت رويترز عن مصادر لها أن موعد الضربة الأمريكية الإسرائيلية حددت منذ أسابيع من قبل الدولتين.

وأفادت شبكة قدس الإخبارية: بأن التلفزيون الإيراني يبث أناشيد حربية بعد بدء عدوان أمريكي إسرائيلي على طهران وعدة مدن إيرانية.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز  نقلا عن مسؤولين أمريكيين: الهجوم الحالي سيكون أوسع بكثير من الحرب السابقة على إيران.

فيما أكد المراسل الإسرائيلي ألموج بوكير نقلاً عن مسؤول أمني في حكومة الاحتلال: " النظام الإيراني بأكمله هدفًا بما في ذلك خامنئي".

