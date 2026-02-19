قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 10 عمال في حادث بورسعيد المروع .. وشاهد عيان : التريلا دهست الكل | خاص
الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر 1447هـ - 2026م.. كم للفرد وآخر موعد لإخراجها؟
الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟
حين تتفتح اللوزيات.. سانت كاترين ترتدي ثوب الربيع وتفوح بعطر التجلي
موعد أذان الفجر 2 رمضان.. مواقيت الصلاة
البنك المركزي يعلن تلقيه طلبات شراء أذون خزانة بـ161.6 مليار جنيه
إمام عاشور يعتذر لجماهير الأهلي لسبب مثير
بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري
خلافات بسبب الإيرادات.. مطرب مهرجانات معتزل يكشف كواليس أزمته مع حمو بيكا
ترامب يهدد إيران : أمامكم 15 يوما للتوصل إلى اتفاق وإلا ستحدث أمور سيئة
400 جنيه زيادة .. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026
أول جمعة في رمضان .. فضلها وما يقال في ساعة الاستجابة
آبل تفاجئ العالم.. فيديو بودكاست بطريقة لم تشاهدها من قبل

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آبل، عن خطتها لإطلاق تجربة فيديو بودكاست متكاملة ضمن تطبيق Apple Podcasts خلال موسم الربيع المقبل.

ويهدف التحديث الجديد لمواكبة منافسي آبل مثل Spotify ويوتيوب، بالإضافة إلى نيتفيلكس التي تركز أيضا على بودكاست الفيديو.

شركة آبل تطلق تجربة فيديو بودكاست تفاعلية على Apple Podcasts

وقال إيدي كيو، نائب الرئيس الأول للخدمات في شركة آبل، في بيان: “قبل أن تمتلك شركة البلودكاست الشائعة من خلال نشره في iTunes، منذ أكثر من عقد قدمنا ​​خلال تطبيق Apple Podcasts مخصص، ومن تقديم تجربة فيديو للتلفزيون، نسمح للمبدعين بالتحكم الكامل في محتوىواهم وتطوير أعمالهم، مع تسهيلات الاستماع ومشاهدة البودكاست للجمهور أكثر من أي وقت مضى”.

مميزات التحديث الجديد

- التبديل بين مشاهدة الفيديو والاستماع ضمن نفس الخلاصة.

- دعم وضع الصورة داخل الصورة Picture-in-Picture لمتابعة الحلقة أثناء استخدام التطبيق أو الجهاز.

- تحميل حلقات الفيديو لمشاهدتها دون إنترنت.

كما يدعم التحديث الجديد يدعم HLS (HTTP Live Streaming)، بروتوكول بث مباشر من تطوير آبل، يتيح تشغيل الفيديو بطريقة تتكيف مع تحكم أفضل داخل التطبيق.

كما تتيح HLS إدراج إعلانات فيديو ديناميكية، بما في ذلك الإعلانات التي تمتزجها المذيعون، للمبدعين الذين يستخدمون استضافة وشبكات الإعلانات المشاركين.

يأتي إعلان آبل في الوقت الذي ذهب فيه المنافسون في الاستثمار في بودكاست الفيديو، حيث حقق موقع يوتيوب خلال العام الماضي أكثر من مليار مشاهد شهريا لمحتوى البودكاست.

وتحدثت Spotify عن عروضها من بودكاست الفيديو وذكرت أنها وصلت أكثر من 100 مليون دولار للإبداع في القطاع الأول من العام الماضي.

كما دخلت منصة نيتفيلكس أيضا في مجال بودكاست الفيديو، وحدثت برمجت ذلك مع Spotify لجلب الفيديو إلى منصتها وبدأت في إنتاج برامج بودكاست أصلية مثل The Pete Davidson Show الذي انطلق في يناير.

تطبيق Apple Podcasts

كيفية استخدام ميزة الفيديو في Apple Podcasts

1. قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق Apple Podcasts على جهازك.

2. ابحث عن بودكاست يحتوي على حلقة فيديو

3. أثناء تشغيل الحلقة، اضغط على زر التشغيل للتبديل بين المشاهدة والاستماع

4. يمكنك التبديل بين مشاهدة الفيديو والاستماع فقط عن طريق الخلاصة الصوتية.

5. عند مشاهدة الفيديو، اضغط على أيقونة صورة داخل صورة، وسيستمر الفيديو الصغير في التشغيل في النافذة أثناء تصفح التطبيق أو القيام بأشياء أخرى على الجهاز.

6. ولتحميل حلقات مشاهدتها بدون إنترنت، اضغط على رابط التحميل لتحميل الحلقة.

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

رامز ليفل الوحش

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

تامر حسني - عزيز الشافعي

عزيز الشافعي يكشف كواليس التحضير لإعلان تامر حسني الجديد| خاص

روجينا

مسلسل حد أقصى الحلقة 2 .. روجينا تتفاجأ بوجود 200 مليون جنيه فى حسابها.. ومحمد القس يتوعدها

تامر عبد المنعم وحسين فهمي

بحضور تامر عبدالمنعم وحسين فهمي | سفارة الدومينيكان تحتفل بالعيد الوطني 182 للدولة.. صور

بالصور

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم

تصريحات أحمد عز

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

يارا السكري ومقلب رامز

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

محمد رمضان ولارا ترامب

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

