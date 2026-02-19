آبل تفاجئ العالم.. فيديو بودكاست بطريقة لم تشاهدها من قبل

أعلنت شركة آبل، عن خطتها لإطلاق تجربة فيديو بودكاست متكاملة ضمن تطبيق Apple Podcasts خلال موسم الربيع المقبل.

ويهدف التحديث الجديد لمواكبة منافسي آبل مثل Spotify ويوتيوب، بالإضافة إلى نيتفيلكس التي تركز أيضا على بودكاست الفيديو.

شركة آبل تطلق تجربة فيديو بودكاست تفاعلية على Apple Podcasts

وقال إيدي كيو، نائب الرئيس الأول للخدمات في شركة آبل، في بيان: “قبل أن تمتلك شركة البلودكاست الشائعة من خلال نشره في iTunes، منذ أكثر من عقد قدمنا ​​خلال تطبيق Apple Podcasts مخصص، ومن تقديم تجربة فيديو للتلفزيون، نسمح للمبدعين بالتحكم الكامل في محتوىواهم وتطوير أعمالهم، مع تسهيلات الاستماع ومشاهدة البودكاست للجمهور أكثر من أي وقت مضى”.

مميزات التحديث الجديد

- التبديل بين مشاهدة الفيديو والاستماع ضمن نفس الخلاصة.

- دعم وضع الصورة داخل الصورة Picture-in-Picture لمتابعة الحلقة أثناء استخدام التطبيق أو الجهاز.

- تحميل حلقات الفيديو لمشاهدتها دون إنترنت.

كما يدعم التحديث الجديد يدعم HLS (HTTP Live Streaming)، بروتوكول بث مباشر من تطوير آبل، يتيح تشغيل الفيديو بطريقة تتكيف مع تحكم أفضل داخل التطبيق.

كما تتيح HLS إدراج إعلانات فيديو ديناميكية، بما في ذلك الإعلانات التي تمتزجها المذيعون، للمبدعين الذين يستخدمون استضافة وشبكات الإعلانات المشاركين.

يأتي إعلان آبل في الوقت الذي ذهب فيه المنافسون في الاستثمار في بودكاست الفيديو، حيث حقق موقع يوتيوب خلال العام الماضي أكثر من مليار مشاهد شهريا لمحتوى البودكاست.

وتحدثت Spotify عن عروضها من بودكاست الفيديو وذكرت أنها وصلت أكثر من 100 مليون دولار للإبداع في القطاع الأول من العام الماضي.

كما دخلت منصة نيتفيلكس أيضا في مجال بودكاست الفيديو، وحدثت برمجت ذلك مع Spotify لجلب الفيديو إلى منصتها وبدأت في إنتاج برامج بودكاست أصلية مثل The Pete Davidson Show الذي انطلق في يناير.

تطبيق Apple Podcasts

كيفية استخدام ميزة الفيديو في Apple Podcasts

1. قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق Apple Podcasts على جهازك.

2. ابحث عن بودكاست يحتوي على حلقة فيديو

3. أثناء تشغيل الحلقة، اضغط على زر التشغيل للتبديل بين المشاهدة والاستماع

4. يمكنك التبديل بين مشاهدة الفيديو والاستماع فقط عن طريق الخلاصة الصوتية.

5. عند مشاهدة الفيديو، اضغط على أيقونة صورة داخل صورة، وسيستمر الفيديو الصغير في التشغيل في النافذة أثناء تصفح التطبيق أو القيام بأشياء أخرى على الجهاز.

6. ولتحميل حلقات مشاهدتها بدون إنترنت، اضغط على رابط التحميل لتحميل الحلقة.