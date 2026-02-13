قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لف الترابيزة كلها.. هل تجاهل مصطفى شلبي إمام عاشور في فرح كريم الدبيس؟
خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار
تبدأ من 3800 جنيه شهريا.. تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7
الحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة قيادة السيارة بهذه الحالة
في آخر جمعة من شهر شعبان .. فريضة مهجورة احذر أن تفوتك
روسيا تطلق قمر صناعي جديد
إيلون ماسك يخطط لبناء مصنع ومدينة على القمر
عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة
الدفع بقطارات إضافية.. مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان 2026
تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري
مسلسل صحاب الأرض يشعل جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تطلق iOS 26.3 وiPadOS 26.3 مع تحسينات وإمكانية نقل البيانات

iOS 26.3
iOS 26.3
شيماء عبد المنعم

أصدرت شركة آبل، تحديثي iOS 26.3 وiPadOS 26.3، آخر تحديثات نظامي التشغيل iOS 26 وiPadOS 26 الذين تم إطلاقهما في سبتمبر الماضي، يأتي هذا التحديث بعد نحو شهرين من إصدار iOS 26.2 وiPadOS 26.2.

وبحسب ما ذكره موقع “macrumors”، يمكن لمستخدمي الأجهزة المؤهلة تنزيل التحديثات مباشرة من خلال التوجه إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج. 

ووفق ملاحظات آبل الرسمية، تتضمن النسختان إصلاحات لمشكلات غير محددة وتحديثات أمنية، لكن هناك بعض الميزات التي لمتعلن عنها الشركة رسميا.

نقل البيانات بين أجهزة آبل وأندرويد

أضافت التحديثات أداة جديدة لتسهيل نقل البيانات من جهاز آبل إلى جهاز أندرويد، يمكن بدء عملية النقل أثناء إعداد الجهاز الجديد، دون الحاجة لتحميل تطبيقات إضافية من آبل أو جوجل.

تدعم الأداة نقل الصور، الرسائل، الملاحظات، التطبيقات، كلمات المرور، أرقام الهاتف والمزيد. 

ومن الطبيعي أن آبل لم تروج لهذه الميزة بشكل واسع، نظرا لأن نقل البيانات بين الأنظمة كان ممكنا مسبقا لكنه لم يكن بهذه البساطة، وربما لا ترغب الشركة في تشجيع المستخدمين على الانتقال إلى منصة أخرى.

وفي ديسمبر الماضي، أشادت الاتحاد الأوروبي بالأداة الجديدة، معتبرا إياها مثالا على فوائد قانون الأسواق الرقمية DMA للمستخدمين والمطورين. 

وقد طبق كل من جوجل وآبل الميزة عالميا، وليس فقط في الاتحاد الأوروبي، لتلبية متطلبات القانون الذي يفرض إتاحة إمكانية التشغيل البيئي لمنع حبس العملاء في نظام تشغيل واحد.

تحديث iOS 26.3

ميزات إضافية في iOS 26.3

يتضمن التحديث أيضا إعدادا لتقليل تتبع الموقع من شركات الاتصالات، ولكنه متاح حاليا لعدد محدود من المزودين حول العالم، وتعمل هذه الميزة فقط على الأجهزة المزودة بشرائح مودم C1 أو C1X.

كما أضافت النسخة التجريبية من iOS 26.3 تغييرات خاصة بأوروبا للأجهزة القابلة للارتداء من شركات أخرى، مثل السماعات الذكية والساعات الذكية، لتتيح لها بعض الوظائف التي تتوفر حاليا على AirPods وApple Watch.

تشمل هذه التحسينات إقران الأجهزة عن قرب بطريقة مشابهة لAirPods، حيث يمكن توصيل الأجهزة بلمسة واحدة عند تقريب الملحق من آيفون أو آيباد. 

كما يمكن للإكسسوارات الذكية تلقي إشعارات غنية والتفاعل معها، مع إمكانية توجيه الإشعارات إلى جهاز واحد فقط، بحيث يؤدي تفعيل الإشعارات على ساعة ذكية خارجية إلى تعطيلها على Apple Watch.

ومن المتوقع أن يتضمن التحديث القادم iOS 26.4 العديد من التحسينات والميزات الجديدة، مع احتمالية إصدار النسخة التجريبية الأولى من التحديث خلال هذا الشهر.

آبل iOS 263 iPadOS 263 تحديثات آبل تحديث آيباد الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

حدود السحب من ماكينات ATM

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي

رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى اليومي والشهري

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

صرف معاشات شهر مارس 2026

قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات

الأرصاد

انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات

رئيس الوزراء

السكن بالإيجار.. مدبولي يكشف تفاصيل تكليف رئاسي ويزف بشرى للمواطنين

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان| جنسيات أمريكية وأوروبية في سباق الدراجات.. حملة لإزالة التعديات.. ومعرض للمشروعات الصغيرة

محافظ بني سويف

حركة تنقلات لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بتعليم بني سويف

محافظة دمياط

دمياط تبدأ تنفيذ مبادرة المدينة الصديقة للمرأة داخل 11 مركز شباب

بالصور

طريقة عمل جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

مي حلمي بإطلالة أنيقة في أمستردام

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

الجو هيقلب | تحذير من الأرصاد لطقس الجمعة.. وإليك الوقاية من التهاب العين خلال التقلبات الجوية

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية
العاصفة الترابية

جمهور الأوبرا يستقبل وائل جسار بحفاوة بالغة فى عيد الحب .. صور

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

فيديو

لقاء الخميسي

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي تعلق لأول مرة على أزمة زواج عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد