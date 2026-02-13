آبل تطلق iOS 26.3 وiPadOS 26.3 مع تحسينات وإمكانية نقل البيانات

أصدرت شركة آبل، تحديثي iOS 26.3 وiPadOS 26.3، آخر تحديثات نظامي التشغيل iOS 26 وiPadOS 26 الذين تم إطلاقهما في سبتمبر الماضي، يأتي هذا التحديث بعد نحو شهرين من إصدار iOS 26.2 وiPadOS 26.2.

وبحسب ما ذكره موقع “macrumors”، يمكن لمستخدمي الأجهزة المؤهلة تنزيل التحديثات مباشرة من خلال التوجه إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج.

ووفق ملاحظات آبل الرسمية، تتضمن النسختان إصلاحات لمشكلات غير محددة وتحديثات أمنية، لكن هناك بعض الميزات التي لمتعلن عنها الشركة رسميا.

نقل البيانات بين أجهزة آبل وأندرويد

أضافت التحديثات أداة جديدة لتسهيل نقل البيانات من جهاز آبل إلى جهاز أندرويد، يمكن بدء عملية النقل أثناء إعداد الجهاز الجديد، دون الحاجة لتحميل تطبيقات إضافية من آبل أو جوجل.

تدعم الأداة نقل الصور، الرسائل، الملاحظات، التطبيقات، كلمات المرور، أرقام الهاتف والمزيد.

ومن الطبيعي أن آبل لم تروج لهذه الميزة بشكل واسع، نظرا لأن نقل البيانات بين الأنظمة كان ممكنا مسبقا لكنه لم يكن بهذه البساطة، وربما لا ترغب الشركة في تشجيع المستخدمين على الانتقال إلى منصة أخرى.

وفي ديسمبر الماضي، أشادت الاتحاد الأوروبي بالأداة الجديدة، معتبرا إياها مثالا على فوائد قانون الأسواق الرقمية DMA للمستخدمين والمطورين.

وقد طبق كل من جوجل وآبل الميزة عالميا، وليس فقط في الاتحاد الأوروبي، لتلبية متطلبات القانون الذي يفرض إتاحة إمكانية التشغيل البيئي لمنع حبس العملاء في نظام تشغيل واحد.

تحديث iOS 26.3

ميزات إضافية في iOS 26.3

يتضمن التحديث أيضا إعدادا لتقليل تتبع الموقع من شركات الاتصالات، ولكنه متاح حاليا لعدد محدود من المزودين حول العالم، وتعمل هذه الميزة فقط على الأجهزة المزودة بشرائح مودم C1 أو C1X.

كما أضافت النسخة التجريبية من iOS 26.3 تغييرات خاصة بأوروبا للأجهزة القابلة للارتداء من شركات أخرى، مثل السماعات الذكية والساعات الذكية، لتتيح لها بعض الوظائف التي تتوفر حاليا على AirPods وApple Watch.

تشمل هذه التحسينات إقران الأجهزة عن قرب بطريقة مشابهة لAirPods، حيث يمكن توصيل الأجهزة بلمسة واحدة عند تقريب الملحق من آيفون أو آيباد.

كما يمكن للإكسسوارات الذكية تلقي إشعارات غنية والتفاعل معها، مع إمكانية توجيه الإشعارات إلى جهاز واحد فقط، بحيث يؤدي تفعيل الإشعارات على ساعة ذكية خارجية إلى تعطيلها على Apple Watch.

ومن المتوقع أن يتضمن التحديث القادم iOS 26.4 العديد من التحسينات والميزات الجديدة، مع احتمالية إصدار النسخة التجريبية الأولى من التحديث خلال هذا الشهر.