إيهاب الكومي للأهلي: أتمنى الحفاظ على العلاقات القوية مع الأشقاء المغاربة

قال الإعلامي إيهاب الكومي، إن المنافسة الحقيقية في الكونفدرالية، بعد الموقف الصعب الذي وضع الزمالك والمصري نفسيهما فيه

وخلال برنامجه «الماتش» على قناة «صدى البلد» تمنياتنا بالتوفيق للأهلي لتعزيز صدارته للمجموعة».



ووجه الكومي رسالة إلى النادي الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي، في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا شراسة المنافسة في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحظوظ الزمالك والمصري في التأهل للدور التالي.



وقال الكومي، :«النادي الأهلي كبير، وأتمنى أن نحسن استقبال الضيف، حتى لو حدث في مباراة الذهاب ما يُعكّر الصفو».



وأضاف:«أتمنى الحفاظ على العلاقات القوية مع الأشقاء المغاربة، ونشكر وزارة الداخلية على الموافقة بالسعة الكاملة للجماهير في المباراة



https://www.youtube.com/watch?v=Pso9cilRlMg