عمرو الدردير يشيد بكريم فؤاد: مثال يحتذى في الالتزام والانضباط داخل الأهلي

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بنجم الأهلي كريم فؤاد، مؤكدًا أنه نموذج يُحتذى به في الالتزام والانضباط، سواء داخل الملعب أو خارجه، لما يتمتع به من أخلاق عالية.

ونشر الدردير صورة لكريم فؤاد لاعب الأهلي وهو يؤم المصلين في الصلاة بأحد مساجد قريته وكتب : "اللي شايفها حركة بسيطة… هي عنده مبدأ.” أنا بلعب كورة وبجتهد علشان أسعد الناس، بس قبل ما أبقى لاعب… أنا إنسان ليّا مبادئ وتربية ودين، اللي بعمله في الملعب مش استعراض، ومش طلب لمدح من حد،

ده التزام شخصي بيني وبين ربنا… راحتي إني أكون ثابت على قيمي في أي مكان، الكورة هتكسبني شهرة، لكن ديني هو اللي بيكسبني نفسي"

وعلي جانب اخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي لخوض مواجهة نظيره الجونة في إطار منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي والجيش الملكي

وفي سياق آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة مرتقبة أمام نظيره الجيش الملكي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.