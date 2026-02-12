قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تختار أشرف سيف لإحياء أولى ليالي رمضان في مسجد الحسين
رحيم ستيرلينج ينهي مغامرة تشيلسي ويخوض تجربة هولندية
سعر الدولار اليوم 12 فبراير 2026 بعد خفض الفائدة
خبير أمني يحلل قضية جيفري إبستين وعلاقتها بشبكات الضغط الاستخباراتي
بنحو 9 قروش .. انخفاض سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أبعد من مجرد جريمة.. خبير أمن قومي يكشف "المفتاحين" اللذين أسقطا قادة العالم في فخ إبستين
خبير إرهاب: قضية إبستين ليست فضيحة بل شبكة استخبارات دولية تستخدم المال والجنـ.ـس كأداة ضغط
منال عوض: رفع 45 طن مخلفات وتطهير مصرف أبو عوض بالهرم
قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات
الإعدام للمتهم بقـ تل سائق أوبر حلوان.. والسجن عامين لشقيقه
بهدف +90.. القادسية يفوز على نيوم بالدوري السعودي
استحقاق دستوري مؤجل.. هل تقترب ساعة انتخابات المحليات بعد توجيه الرئيس للحكومة؟
16 فبراير.. نقيب المحامين يدعو مجالس النقابات الفرعية إلى اجتماع بنادي المحامين بأكتوبر

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

دعا الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب،  نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، إلى حضور اجتماع يُعقد في مستهل الدورة الجديدة لهذه المجالس، لطرح رؤية النقابة العامة وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة.

يُعقد الاجتماع يوم الإثنين الموافق 16 فبراير 2026، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بنادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر.

وتأتي الدعوة في إطار تعزيز آليات التنسيق والتشاور بين النقابة العامة والنقابات الفرعية، ومناقشة وتحديد أولويات المرحلة المقبلة بما يدعم العمل النقابي ويعزز مصالح المحامين على مستوى الجمهورية.

