دخلوا بسلاح أبيض.. القبض على المتهمين بالتعدي على العاملين بمتجر فى التجمع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين بالتعدى على العاملين بأحد المتاجر التابعة لإحدى الشركات بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من (محامى – وكيلاً عن الشركة المالكة لفرع المتجر "محل الواقعة") وقرر بتضرره من مجهولان لقيامهما بالدخول لفرع الشركة بدائرة القسم ومحاولتهما التعدى على العاملين به وبحوزتهما أسلحة بيضاء "دون إصابات أو تلفيات" لوجود خلافات سابقه حول البيع بينهما وبين أحد العاملين.





أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (سائق ونجله– مقيمان بدائرة قسم شرطة المقطم) .. وبحوزتهما (2 سلاح أبيض "المستخدمان فى إرتكاب الواقعة") وبمواجهتهما إعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.