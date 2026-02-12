قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي تعلق لأول مرة على أزمة زواج عبد المنصف
رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي
ظرف إنساني أليم.. مصر تعزي كندا في ضحايا حادث إطلاق النار بمدرسة في بريتش كولومبيا
ترامب: نتنياهو يتفهم موقفنا وأجريت اجتماعا جيدا معه حول إيران والمفاوضات الإقليمية
بعيدا عن المعدة .. النعناع علاج لمشكلة صحية منتشرة بكثرة
150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن
الحزم يحقق فوزًا ثمينًا على الأخدود 2-1 في دوري روشن السعودي
ترامب : «إيران أضاعت فرصتها»… ويهاجم تل أبيب بسبب نتنياهو
ثورة وفدية ضد قرارات البدوي بتشكيل لجان مؤقتة للحزب بالمحافظات .. خاص
طوفان مدريدي.. أتلتيكو يضرب برشلونة برباعية نظيفة في الشوط الأول بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا
بعد مقترح ياسر جلال .. عقوبات رادعة تطارد هؤلاء بسبب التصوير دون إذن
ترامب يحذر من تبعات عدم تجاوب طهران مع المطالب الأمريكية والدبلوماسية الدولية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسمة وهبة: عيد الحب ليس للرومانسية فقط بل لجميع أشكال العلاقات الإنسانية

بسمة وهبة
بسمة وهبة
محمد البدوي

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ عيد الحب ليس يومًا للرومانسية فقط، بل فرصة للاحتفال بجميع أشكال الحب. وقالت: "الناس في اليوم ده بتنسى أي خلاف وأي ضغينة، وبتفتكر بس المفروض التسامح.. النهاردة بيبقى عيد التسامح في عيد الحب".

المودة والاهتمام والتضحية

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الحب يشمل المودة والاهتمام والتضحية والرحمة والحنان، ويعطي شعورًا بالأمان والجمال والتسامح.

الحب العائلي وحب الأصدقاء

وأشارت بسمة وهبة إلى أهمية الحب العائلي وحب الأصدقاء، مؤكدة أن تعزيز هذه المشاعر يزيد من الترابط بين الناس؛ مؤكدة أن عيد الحب يمثل فرصة لتقوية العلاقات، سواء كانت بين الزوجين أو بين الأصدقاء أو بين أفراد الأسرة، مشددة على أن الحب شعور عميق يرتبط بالمودة والاهتمام الصادق.

أهمية حب الوطن

كما ركزت بسمة وهبة على أهمية حب الوطن، معتبرة أن زيادة مشاعر الانتماء والولاء للوطن تترجم بشكل إيجابي على احترام القوانين والمواطنين لبعضهم البعض، وتساهم في نجاح الدولة.

وأضافت أن الحب الإنساني أيضًا من أشكال الحب الأساسية، حيث يتمثل في مساعدة الآخرين وتعاطف الإنسان مع من حوله، وهو شعور ذو قيمة كبيرة يقدره من ذاقه.

 الحب شعور شامل ومتعدد الأوجه

وختمت بسمة وهبة حديثها بالتأكيد على أن الحب شعور شامل ومتعدد الأوجه، مشيرة إلى أنه ليس مقتصرًا على العلاقات العاطفية فقط، بل يشمل كل جوانب الحياة الإنسانية والاجتماعية، من الأسرة والأصدقاء إلى الوطن والمجتمع، داعية الجميع إلى الاحتفال بهذا الشعور الجميل وممارسته بشكل مستمر.
 

بسمة وهبة الحب العائلي الاهتمام والتضحية عيد الحب التسامح

