بسمة وهبة: عيد الحب ليس للرومانسية فقط بل لجميع أشكال العلاقات الإنسانية

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ عيد الحب ليس يومًا للرومانسية فقط، بل فرصة للاحتفال بجميع أشكال الحب. وقالت: "الناس في اليوم ده بتنسى أي خلاف وأي ضغينة، وبتفتكر بس المفروض التسامح.. النهاردة بيبقى عيد التسامح في عيد الحب".

المودة والاهتمام والتضحية

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الحب يشمل المودة والاهتمام والتضحية والرحمة والحنان، ويعطي شعورًا بالأمان والجمال والتسامح.

الحب العائلي وحب الأصدقاء

وأشارت بسمة وهبة إلى أهمية الحب العائلي وحب الأصدقاء، مؤكدة أن تعزيز هذه المشاعر يزيد من الترابط بين الناس؛ مؤكدة أن عيد الحب يمثل فرصة لتقوية العلاقات، سواء كانت بين الزوجين أو بين الأصدقاء أو بين أفراد الأسرة، مشددة على أن الحب شعور عميق يرتبط بالمودة والاهتمام الصادق.

أهمية حب الوطن

كما ركزت بسمة وهبة على أهمية حب الوطن، معتبرة أن زيادة مشاعر الانتماء والولاء للوطن تترجم بشكل إيجابي على احترام القوانين والمواطنين لبعضهم البعض، وتساهم في نجاح الدولة.

وأضافت أن الحب الإنساني أيضًا من أشكال الحب الأساسية، حيث يتمثل في مساعدة الآخرين وتعاطف الإنسان مع من حوله، وهو شعور ذو قيمة كبيرة يقدره من ذاقه.

الحب شعور شامل ومتعدد الأوجه

وختمت بسمة وهبة حديثها بالتأكيد على أن الحب شعور شامل ومتعدد الأوجه، مشيرة إلى أنه ليس مقتصرًا على العلاقات العاطفية فقط، بل يشمل كل جوانب الحياة الإنسانية والاجتماعية، من الأسرة والأصدقاء إلى الوطن والمجتمع، داعية الجميع إلى الاحتفال بهذا الشعور الجميل وممارسته بشكل مستمر.

