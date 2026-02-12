أستاذ بجامعة هارفارد: هؤلاء يمنعون تماما من الصيام إلا بإذن طبي خاص

أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض السكر بجامعة هارفارد، أن دار الإفتاء أجازت للطبيب تحديد درجة خطورة الصيام لكل مريض بالسكر، مشيرا إلى أن من يصوم دون استشارة طبية يكون آثمًا.

وقال أسامة حمدي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن كبار السن أكثر عرضة لمخاطر انخفاض السكر، حيث قد لا يشعرون بالأعراض، مشيرًا إلى ضرورة توخي الحذر، خاصة إذا كان المريض يقود سيارة، ويجب التوقف عن القيادة لفترة عند انخفاض السكر.

وتابع أستاذ أمراض السكر بجامعة هارفارد، مرضى النوع الأول من السكر لا يجوز لهم الصيام إلا بإذن طبي، نظرًا لحالتهم الصحية التي لا تسمح بالصيام.