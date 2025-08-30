أسامة حمدي: المصريين يمتلكون تراكمًا جينيًا عبر 8000 سنة من الحضارة

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، إن العالم يشهد ثورة علمية في تعديل الجينات أو ما يعرف بـGene Editing، وهو ما يتيح إعادة كتابة المسارات الجينية لتقليل مخاطر الأمراض مثل السرطان، مؤكدًا أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تغير مستقبل الطب بشكل جذري.

تفاعل الجين مع البيئة المحيطة

وأضاف حمدي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك علمًا متقدمًا يسمى Epigenetics يوضح تفاعل الجين مع البيئة المحيطة، وأن المصريين يمتلكون تراكمًا جينيًا عبر 8000 سنة من الحضارة، حيث أظهرت دراسة حديثة في مجلة Nature أن 80% من الجينات مصرية أصيلة و20% هجينة، وهو ما يمنح المصريين قدرات عقلية وذكاء استثنائيين متوارثين عبر الأجيال.



وأشار حمدي إلى الفرق بين الدولة والحضارة، موضحًا أن الدولة هي قوانين وأشخاص ينفذونها، بينما الحضارة تمثل العلم والفلسفة والفن والأدب والثقافة والدين، وهو ما أسماه "المخزون الحضاري" الذي يجعل المصريين قادرين على الإبداع والابتكار بمجرد منحهم الفرصة والدعم.

قدرات المصريين

وتطرق حمدي إلى قدرات المصريين على الابتكار والإبداع، مؤكدًا أن الذكاء والفهلوة التي يتمتع بها المواطن المصري انعكاس مباشر لهذا المخزون الجيني والحضاري، مشددًا على أن مصر تمتلك كل المقومات لتكون دولة عظمى، بدءًا من الموارد الطبيعية، والسواحل الطويلة الممتدة لنحو 3000 كيلومتر، والمعادن، والسياحة، والأهم من ذلك الطاقات البشرية الهائلة التي يمكن توجيهها للتنمية والابتكار.