تشخيص مرض السكر من خلال التنفس في كيس.. جمال شعبان يعلن مفاجأة

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الذكاء الاصطناعي يتطور وكل يوم يأتي بأمر جديد، منها ما يخدم الأطباء في الأمور الطبية.

وأوضح جمال شعبان، أنه بعد نجاح نقل قلب خنزير لـ إنسان وعاش لمدة شهرين، فلأول مرة نجحت تجربة زراعة رئة خنزير لمريض متوفى دماغيًا، وتحسن الوظائف الرئوية للإنسان.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الذكاء الاصطناعي توصل أنه من غير شكشكة وفي دقائق معدودة يتم تشخيص مرض السكر من خلال التنفس في كيس.

وتابع:" نتمنى أن يصل هذا الاكتشاف لمصر قريبا، وذلك رحمة بالأطفال الصغار المصابين بالسكر أو مصابين بالأمراض وعمل تحاليل طبية".