جمال شعبان: العامل الوراثي قد يكون سببا للإصابة بأمراض القلب

أكد الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، أن العامل الوراثي قد يكون عامل للإصابة بأمراض القلب، ومن الممكن أن يكون العالم الوراثي له تأثير في حدوث السكتات القلبية والوفاة.

وقال جمال شعبان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء جديد"، هعبر فضائية "المحور"، أن التضخم في عضلة القلب قد يتحول إلى مرض، خاصة لو أن الشرايين التاجية لا تغذي الجزء المصاب بتضخم.

وتابع أستاذ أمراض القلب، أنه يمكن لمن يمارس للرياضة أن يصاب بحدوث خلل كهربائي في القلب، أو التعرض لإرتطام في منطقة الصدر، تؤدي لتوقف القلب.

وأشار جمال شعبان إلى أن الأطعمة المليئة بالدهون تسبب سمنة في منطقة البطن، وتسبب جلطات بالقلب، والتصلب بالشرايين، مؤكدا أن النوم مبكرا وعدم السهر له تأثير إيجابي على القلب.