جمال شعبان: ناموا زيادة يوم الإجازة علشان صحة قلبكم

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن النوم ساعات أطول في عطلة نهاية الأسبوع قد يكون له تأثير إيجابي على صحة القلب.

تأثير قلة النوم على صحة القلب

وأوضح أن دراسة عُرضت في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب على أكثر من 91 ألف مشارك، كشفت أن الأشخاص الذين يعوضون ما فاتهم من النوم في عطلة نهاية الأسبوع، تقل لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 20%، خاصة بين من يعانون من قلة النوم خلال أيام الأسبوع.

وأضاف جمال شعبان في منشور لها عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن النوم المُريح يوم الإجازة يساعد في تعويض جزء من أضرار السهر أو قلة النوم المزمنة، مما يساهم في حماية القلب والأوعية الدموية.

وأشار جمال شعبان، إلى أن الدراسات السابقة أثبتت أن النوم الجيد يرتبط بـ:

ـ إطالة العمر

ـ خفض الالتهابات

ـ تحسين الحالة الصحية بشكل عام

قلة النوم على صحة القلب

وشدد جمال شعبان على أن النوم الطويل في عطلة نهاية الأسبوع لا يُعتبر بديلاً مثاليًا عن النوم المنتظم، مؤكدًا أن الحصول على 7 ساعات من النوم يوميًا هو الوسيلة الأفضل للوقاية من:

ـ ارتفاع ضغط الدم

ـ السكري

ـ السمنة

وهي عوامل الخطر الأساسية لأمراض القلب.

قلة النوم على صحة القلب

واختتم د. جمال شعبان منشوره قائلاً: “في عالم يعاني من قلة النوم المزمنة، قد يكون النوم الكافي يوم الإجازة وسيلة طبيعية لحماية القلب وتحسين الصحة العامة.”