هجوم مفاجئ يهزّ بلدة بيت جن.. قتلى وجرحى واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال
حقيقة تحويل المتحف المصري بالتحرير إلى فندق.. فيديو
الحزن يغطي أبو النمرس بعد غرق 3 أصدقاء سقطت سيارتهم بترعة المريوطية
أنت غبية؟.. ترامب ينفجر غضباً في وجه صحفية بعد حادث البيت الأبيض
سيراميكا كليوباترا يفوز على باير ليفركوزن في بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عامًا
مصر ترحب باعتماد المراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام الأممي من مجلس الأمن والجمعية العامة
مابين 5 إلى 45 عاما .. الحكم بالسجن على قادة من المعارضة بتونس بتهم التآمر
وزير الكهرباء يبحث مع CSGI الصينية التعاون في مجالات دمج الطاقات المتجددة
الطقس اليوم| أمطار رعدية ببعض المحافظات وسماء غائمة بمناطق أخرى
محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب مولاي الحسن
عقب مواجهة الليلة.. بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد مباراة الجيش الملكي
أول تعليق من حماس على الأحداث في بيت جن بسوريا
أخبار العالم

سوريا.. إرتفاع عدد شهداء بيت جن لـ 12 شخصا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

 أعلنت الإخبارية السورية ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على بيت جن إلى 12 بينهم نساء وأطفال فيما لا يزال آخرون عالقين تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق ؛ أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة ضابطان وجندي احتياط بجروح خطيرة، بالإضافة إلى جندي احتياط آخر أصيب بجروح متوسطة، وضابط وجندي احتياط بجروح طفيفة خلال تبادل إطلاق نار غير اعتيادي في بيت جن، سوريا.

وأضاف المتحدث باسم الجيش  الإسرائيلي أن قوات من لواء الاحتياط "رأس الحربة" (55)، التابع للفرقة 210، شنت عملية لاعتقال مشتبه بهم من تنظيم الجماعة الإسلامية، بناءً على معلومات استخباراتية. وتم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج في المستشفى، وأُبلغت عائلاتهم. واكتملت العملية، وأُلقي القبض على جميع المشتبه بهم، وتم القضاء على عدد من الإرهابيين.

وأفادت وكالة “صابرين نيوز”، بمقتل 9 أشخاص في اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين في بلدة بيت جن السورية. وبحسب التقرير، لا يزال أشخاص عالقين تحت أنقاض منزل تضرر هناك.


و أعلنت  قناة سوريا تي في، أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة من سكان بلدة بيت جن جنوب البلاد، قبل انسحابها منها.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير محلية بوقوع تبادل لإطلاق النار بين أهالي البلدة وقوة تابعة للجيش  الإسرائيلي كانت تقوم بدورية في البلدة. كما وردت أنباء عن إطلاق نار من مروحيات قتالية ونيران مدفعية في المنطقة.

سوريا الإخبارية السورية بلدة بيت جن جيش الاحتلال الإسرائيلي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

بالصور

بعد إصابة أبناء مشاهير بفيروسات.. 5 علامات لا تتجاهليها

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد.. رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

فيديو

