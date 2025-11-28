جيش الاحتلال: إصابة 5 جنود بجروح خطيرة في اشتباكات بيت جن بريف دمشق

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، حيث أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 5 جنود منهم 3 بجروح خطيرة في اشتباكات بيت جن بريف دمشق.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش ينسحب إلى أطراف بلدة بيت جن في دمشق بعد ساعتين من الاشتباكات.

وأعلنت قناة سوريا تي في، أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة من سكان بلدة بيت جن جنوب البلاد، قبل انسحابها منها.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير محلية بوقوع تبادل لإطلاق النار بين أهالي البلدة وقوة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تقوم بدورية في البلدة. كما وردت أنباء عن إطلاق نار من مروحيات قتالية ونيران مدفعية في المنطقة.