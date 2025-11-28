قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

بعد إصابة أبناء مشاهير بفيروسات.. 5 علامات لا تتجاهليها

بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها
بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها
أسماء عبد الحفيظ

شهدت الأيام الماضية تزايدًا ملحوظًا في نشر عدد من المشاهير عبر منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا حول تكرار إصابة أطفالهم بفيروسات موسمية، الأمر الذي أعاد فتح النقاش حول مدى انتشار العدوى بين الأطفال في الحضانات والمدارس، وطرق الوقاية في مواسم ارتفاع النشاط الفيروسي.

ويؤكد أطباء الأطفال أن تكرار الإصابة لا يعني بالضرورة وجود مشكلة خطيرة في المناعة، بل قد يرتبط بطبيعة المرحلة العمرية التي يمر بها الطفل، حيث لا تزال المناعة في طور التكوّن، ومع ذلك، فإن هناك علامات معينة تستوجب الانتباه وطلب المشورة الطبية فور ظهورها.

5 علامات لا ينبغي تجاهلها عند إصابة الأطفال بالفيروسات

بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها 

1) ارتفاع الحرارة لأكثر من ثلاثة أيام

ارتفاع الحرارة بشكل مستمر أو تجاوزها 39 درجة قد يشير إلى وجود التهاب أشد أو عدوى تحتاج تقييمًا دقيقًا.

2) صعوبة في التنفس أو سرعة غير طبيعية في النفس

أي تغير في نمط التنفس عند الطفل يُعد مؤشرًا مهمًا، خصوصًا في حالات الفيروسات التنفسية الشائعة.

3) جفاف شديد ونقص في عدد مرات التبول

هذا العرض يُعد من أخطر مؤشرات تدهور الحالة، خاصة لدى الأطفال الأصغر سنًا.

4) عدم استجابة الطفل أو خمول زائد عن الطبيعي

بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها 

الخمول الشديد علامة تحذيرية تستدعي تقييمًا فوريًا.

5) تدهور مفاجئ بعد تحسن أولي

عودة الأعراض بشكل أسوأ بعد التحسّن قد يشير إلى عدوى ثانوية أو مشكلة أخرى.

ويشدّد الأطباء على أن الحضانات والمدارس تُعد بيئة خصبة لانتشار الفيروسات، لكن بإمكان الإجراءات الأساسية، مثل غسل اليدين، تهوية الفصول، وعدم إرسال الطفل المريض للحضانة، أن تقلل الانتشار بدرجة كبيرة.
كما نصح المختصون الأهالي بعدم الاعتماد على التشخيص الذاتي، خاصة مع الفيروسات التي تتشابه أعراضها بشكل كبير.

بفيروسات أطفال مشاهير بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات 5 علامات لا تتجاهليها أطباء يحذرون فيروسات موسمي انتشار العدوى بين الأطفال في الحضانات والمدارس طرق الوقاية في مواسم ارتفاع النشاط الفيروسي المناعة ارتفاع النشاط الفيروسي

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

الانفلونزا الجديدة

بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

ابتزاز - أرشيفية

هاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبر

مترو الأنفاق

امتداد الخط الأول للمترو من المرج الجديدة إلى شبين القناطر | تفاصيل مهمة

الذهب ينخفض مجددًا.. سعر عيار 21 بالمصنيعة الآن في محلات الصاغة

الذهب ينخفض مجددًا.. سعر عيار 21 بالمصنيعة الآن في محلات الصاغة

انتخابات النواب

بروز المعارضة الوطنية.. موعد إعلان نتائج المرحلة الثانية والنهائية لانتخابات النواب

فيروس ماربورج

يثير القلق عالميًا| فيروس ماربورج يضرب إثيوبيا.. ما طرق العدوى والوقاية؟

