بعد إصابة أبناء مشاهير بفيروسات.. 5 علامات لا تتجاهليها

شهدت الأيام الماضية تزايدًا ملحوظًا في نشر عدد من المشاهير عبر منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا حول تكرار إصابة أطفالهم بفيروسات موسمية، الأمر الذي أعاد فتح النقاش حول مدى انتشار العدوى بين الأطفال في الحضانات والمدارس، وطرق الوقاية في مواسم ارتفاع النشاط الفيروسي.

ويؤكد أطباء الأطفال أن تكرار الإصابة لا يعني بالضرورة وجود مشكلة خطيرة في المناعة، بل قد يرتبط بطبيعة المرحلة العمرية التي يمر بها الطفل، حيث لا تزال المناعة في طور التكوّن، ومع ذلك، فإن هناك علامات معينة تستوجب الانتباه وطلب المشورة الطبية فور ظهورها.

5 علامات لا ينبغي تجاهلها عند إصابة الأطفال بالفيروسات

1) ارتفاع الحرارة لأكثر من ثلاثة أيام

ارتفاع الحرارة بشكل مستمر أو تجاوزها 39 درجة قد يشير إلى وجود التهاب أشد أو عدوى تحتاج تقييمًا دقيقًا.

2) صعوبة في التنفس أو سرعة غير طبيعية في النفس

أي تغير في نمط التنفس عند الطفل يُعد مؤشرًا مهمًا، خصوصًا في حالات الفيروسات التنفسية الشائعة.

3) جفاف شديد ونقص في عدد مرات التبول

هذا العرض يُعد من أخطر مؤشرات تدهور الحالة، خاصة لدى الأطفال الأصغر سنًا.

4) عدم استجابة الطفل أو خمول زائد عن الطبيعي

الخمول الشديد علامة تحذيرية تستدعي تقييمًا فوريًا.

5) تدهور مفاجئ بعد تحسن أولي

عودة الأعراض بشكل أسوأ بعد التحسّن قد يشير إلى عدوى ثانوية أو مشكلة أخرى.

ويشدّد الأطباء على أن الحضانات والمدارس تُعد بيئة خصبة لانتشار الفيروسات، لكن بإمكان الإجراءات الأساسية، مثل غسل اليدين، تهوية الفصول، وعدم إرسال الطفل المريض للحضانة، أن تقلل الانتشار بدرجة كبيرة.

كما نصح المختصون الأهالي بعدم الاعتماد على التشخيص الذاتي، خاصة مع الفيروسات التي تتشابه أعراضها بشكل كبير.