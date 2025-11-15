قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 15نوفمبر 2025
الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم
أمريكا تعلن تنفيذ ضربة ضد سفينة تهريب مخدرات في البحر الكاريبي
نانسي عجرم عن ماجد الكدواني: بيضحكني ويبكيني في دقائق
بمحركات متنوعة.. انطلاق تويوتا هايلكس 2026 بيك أب
خطة أمريكية لتقسيم غزة إلى قسمين أحدهما يخضع لسيطرة الاحتلال وقوات دولية
سوريا .. وزارة الدفاع تعثر على موقع إطلاق الصواريخ نحو حي المزة
تأهل تاريخي لـ كرواتيا إلى مونديال 2026
دعاء جوف الليل للفرج القريب.. أفضل أوقات يستجاب فيها الدعوات
سوبارو تكشف النقاب عن BRZ تايب RA الجديدة.. صور
نانسي عجرم تكشف أصعب مهمة في حياتها: أنا أم Old School..وبحب الأصوال
الداخلية: إجراءات قانونية تجاه أنصار مرشح برلمانى بالشروق.. ماذا حدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. اترك ما لا تملك تغييره

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره
برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره
أسماء عبد الحفيظ

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، برج الدلو هو برج الهواء الحر، يتميز بالإبداع، الابتكار، وحب الاستقلال. مواليده يمتلكون عقلًا فريدًا ورؤية غير تقليدية للحياة. يحبون الحرية والبحث عن الحلول المختلفة.

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر

اليوم يدعوك للتركيز على ما يمكنك التحكم به فقط. المشتتات قد تكون كثيرة، لكن قدرتك على التركيز هي ما يميزك اليوم.

صفات برج الدلو

عقل مبتكر

إنسانية واضحة

استقلالية

حب الحرية

رؤية مستقبلية

أحيانًا برود عاطفي

مشاهير برج الدلو

ياسمين صبري

شاكيرا

أوبرا وينفري

هاري ستايلز

جينيفر أنيستون

كريس روك

برج الدلو على الصعيد المهني

اليوم مناسب للعمل على مشروع يحتاج تركيزًا. تجنب التشتت وركز على ما يمكنك إنجازه الآن.

برج الدلو على الصعيد العاطفي

التواصل الهادئ سيعزز العلاقة. لا تتجاهل مشاعر الشريك. الأعزب لديه فرصة لعلاقة مبنية على تفاهم عقلي.

برج الدلو على الصعيد الصحي

ابتعد عن الضوضاء. حاول تخصيص وقت للهدوء والراحة.

برج الدلو وتوقعات العلماء للفترة المقبلة

الفترة المقبلة تمنحك فرصة لإنجاز شيء كنت تفكر فيه منذ فترة طويلة.

برج الدلو حظك اليوم حظك اليوم السبت برج الدلو حظك اليوم السبت برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 صفات برج الدلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف

بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

بيراميدز

المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

فاهيتا

الكرسي مش بيدوم لحد.. أبلة فاهيتا تقدم برنامج الحكاية بدلا من عمرو أديب

المجني عليه وشقيقه

هدايا مسمومة| شقيق المهندس ضحية الإسكندرية يكشف لـ “صدى البلد”: حررنا محضرًا للمتهم بعدم التعرض.. وهذا سبب حقده من أخي

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | ارتفاع مقلق في إصابات النساء بمتلازمة القولون العصبي.. هل شرب القهوة مضر لمرضى القلب؟

زوجان داخل محل كشري

مصري يحتفل بزواجه من تونسية داخل كشري أبو طارق .. شاهد

العروسان

صدي البلد يهنئ الزميلين محمد محمود ويمنى أشرف بحفل زفافهما

بالصور

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك
برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك
برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك

برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير

برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير
برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير
برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. اترك ما لا تملك تغييره

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره
برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره
برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره

برج الثور حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. لا تتمسّك بمخاوفك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

فيديو

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

محمد رمضان يكشف عن اخر أعماله

حول نصائح والده لأغنية .. محمد رمضان يكشف عن آخر أعماله

أحمد صالح وهنادى مهنا

انفصال أم صلح؟.. تفاصيل علاقة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد