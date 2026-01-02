قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاريخ مواجهات مصر وبنين قبل صدام دور الـ16
سعر الدولار اليوم 2-1-2026
حكم عمل وليمة لانقضاء العام بدوام الصحة لأهل المنزل.. الإفتاء تجيب
خريطة الأمطار الليلة.. 7 مناطق في الشمال على موعد مع ليلة ماطرة بامتياز
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة
سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026
السبت والأحد.. تصويت المصريين بالداخل بجولة إعادة 27 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق
مملكة بوتان تتعرض لهزة أرضية شدتها 3.5 ريختر
عملاق كواكب المجموعة الشمسية يظهر في سماء مصر
ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي
أخبار البلد

خريطة الأمطار الليلة.. 7 مناطق في الشمال على موعد مع ليلة ماطرة بامتياز

حالة الطقس
توقع خبراء هيئة الأرصاد الأجوية ليلة ماطرة بامتياز على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ( سيدى عبد الرحمن -العلمين-الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ- شمال الدقهلية- دمياط)، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة على بعض المناطق.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تصل إلى حد الضباب وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مع فرص سقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة.

وتوقع الخبراء وجود فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط توقع الخبراء أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر وخليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 19 10
العاصمة الإدارية 20 08
6 أكتوبر 19 07
بنهــــا 19 09 
دمنهور 18 09
وادي النطرون 19 08
كفر الشيخ 18 09
بلطيم 17 10
المنصورة 18 09 
الزقازيق 20 10 
شبين الكوم 19 10
طنطا 18 09
دمياط 18 10
بورسعيد 19 11
الإسماعيلية 21 09
السويس 19 10
العريش 21 10
رفح 20 09
رأس سدر 20 09
نخل 17 06
كاترين 13 02
الطور 23 11
طابا 17 09
شرم الشيخ 23 14
الغردقة 22 11
الإسكندرية 18 11
العلمين 17 12
مطروح 18 13
السلوم 17 11
سيوة 16 06
رأس غارب 22 12
سفاجا 22 13
مرسى علم 24 14
الشلاتين 26 15
حلايب 24 17
أبو رماد 25 14
مرسى حميرة 25 15
أبــــــرق 24 16 
جبل علبة 24 16
رأس حدربة 23 17
الفيوم 19 08
بني سويف 18 08
المنيا 19 07
أسيوط 20 07
سوهاج 21 09
قنا 24 09 
الأقصر 24 08
أسوان 26 11
الوادي الجديد 23 05
أبوسمبل 26 10

