سحب ممطرة تتحرك الآن.. تحذيرات الأرصاد تسبق سيناريو جوي غير مطمئن

شهدت أولى أيام العام الجديد أجواء ماطرة مائلة للبرودة على شمال البلاد، وأشارت صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تدفق السحب الممطرة على ( الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ -شمال الدقهلية- دمياط-بورسعيد)، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر على بعض المناطق.

الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار

مع استمرار السحب المنخفضة الممطرة على مناطق من شمال الصعيد، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وخليج السويس قد تمتد خفيفة لمناطق متفرقة من القاهرة الكبرى .



حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد (الإسكندرية - البحيرة-كفر الشيخ-دمياط) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة على بعض المناطق.

كما تظهر السحب على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

حالة الطقس غدا الجمعة:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتمثل الظواهر الجوية غدا الجمعة في شبورة مائية صباحا كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تصل إلى حد الضباب وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مع فرص سقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة.

وتوقع الخبراء وجود فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



