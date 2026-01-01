قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غياب مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. مدبولي يتابع موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط
محـ رقة رأس السنة بجبال الألب.. مصرع العشرات في حريق حانة بمنتجع تزلج سويسري
أحمد السقا: «خلي بالك من نفسك» فيلم خفيف على القلب.. وعادل إمام قيمة لا تتكرر
روسيا: سنقدم لواشنطن أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين
غياب محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فتاوى | موعد وفضل صيام الأيام البيض في رجب.. .. حكم التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة.. كيفية صلاة التوبة ودعاؤها
تبديل العملة القديمة .. موعد بدء العمل بالليرة السورية الجديدة
محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات
أنغام ونانسي عجرم الأجمل.. شاهد أناقة الفنانات بحفلات رأس السنة
أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس بداية العام الجديد
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير 2026.. والدفع أونلاين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس بداية العام الجديد

الأرصاد
الأرصاد
محمود محسن

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر .

الأرصاد تحذر: أمطار ورياح نشطة وانخفاض حاد في درجات الحرارة اليوم
 

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء الشتوية أصبحت سائدة في معظم أيام الأسبوع، خاصة في فترات الليل مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.


وخلال مداخلة هاتفية على فضائية القناة الأولى، قالت غانم إن فرص سقوط الأمطار اليوم ستكون أعلى من أمس، متوقعة أمطارًا متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية والمناطق المطلة على البحر المتوسط، إضافة إلى بعض مناطق شمال الوجه البحري.

 

الأمطار ستكون متقطعة طوال اليوم وفي أماكن متفرقة، وتشمل معظم المحافظات وخاصة السواحل الشمالية الشرقية وبعض مناطق وسط البلاد، لكن بكميات أقل مقارنة بالمناطق الساحلية.
 

وتوقعت هيئة الأرصاد فرصًا لأمطار خفيفة إلى متوسطة في القاهرة الكبرى، بينما ستكون فرص الأمطار في مدن القناة وشمال الصعيد ضعيفة.

 

القاهرة الكبرى: العظمى بين 17 و20 درجة، والصغرى حوالي 11 درجة.

المدن الجديدة: الصغرى تصل إلى 9 درجات.

شمال الصعيد: الصغرى بين 7 و8 درجات.
وبالرغم من السحب الكثيفة، ستظل درجات الحرارة النهارية معتدلة، بينما تنخفض ليلاً بشكل واضح.

 

يتوقع اليوم نشاط الرياح بسرعة 30–40 كم/س على معظم محافظات شمال البلاد، ما يزيد الإحساس بالبرودة.

وعلى البحر المتوسط قد تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/س، مع ارتفاع الموج بين مترين وثلاثة أمتار، ما يؤثر على حركة الملاحة البحرية.

 الشبورة المائية

تتوقع الأرصاد ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، لكنها لن تؤثر بشكل كبير على حركة المرور، على أن تختفي تدريجيًا بعد الساعة الثامنة صباحًا.

وتشير التوقعات إلى زيادة كثافة الشبورة غدًا، ما قد يحد من الرؤية على بعض الطرق في الفترة من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا.


 

أمطار غزيرة ببعض المحافظات .. الأرصاد توضح حالة الطقس بأول أيام 2026

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد، في أول يوم بالعام الجديد 2026.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية عبر قناة إكسترا لايف، إن البلاد تشهد اليوم أجواء شتوية، وتحديدًا في المناطق الساحلية، وأن هناك فرصًا لـ سقوط الأمطار، بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي، يساعد على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة.

ولفتت إلى أن الأمطار تكون بين المتوسطة، وقد تكون غزيرة، في بعض المحافظات التي تكون مطلة على البحر المتوسط، وأن الأمطار خفيفة على الوجه البحري ومدن القناة.

وأشارت إلى أن القاهرة سيكون بها فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق، وأن قيم درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية وتسجل 20 درجة.

األأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة الأمطار البحر المتوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

سر صغير للحفاظ على رصيد عداد الكهرباء أبو كارت

ترشيحاتنا

امام وخطيب الزمالك

خطيب مسجد الزمالك يكشف سبب انتقاله لإمامة مسجد الأهلي بالشيخ زايد

الزمالك

تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الزمالك في كأس عاصمة مصر

بالصور

7 أسئلة تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار.. نصائح تساعدك في حل خلافاتهم الزوجية

أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار

أكلة شتوية صحية.. طريقة عمل البليلة باللبن

طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

نيفين القاضي
نيفين القاضي
نيفين القاضي

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

حمص الشام
حمص الشام
حمص الشام

فيديو

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد