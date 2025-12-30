رأس السنة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية للاحتفالات.. ما القصة؟

حالة من الاهتمام بين المواطنين بمعرفة طقس ليلة رأس السنة، وخاصة في ظل الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد في مصر في هذا اليوم، الأمر الذي دفع هيئة الأرصاد الجوية الخروج ببيان يوضح تفاصيل جديدة عن حالة الطقس لهذا اليوم الاحتفالي.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غداً بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية، مؤكدة أن الأجواء الشتوية ستكون مستقرة بشكل عام، مع وجود بعض الظواهر الجوية التي يجب الانتباه إليها.

طقس النهار.. دافئ مع نشاط للرياح والأتربة

وأوضحت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، على قناة سي بي سي، أن فترات النهار ستشهد أجواءً مشمسة تميل للدفء، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية ما بين 19 و20 درجة، بينما تصل في محافظات الصعيد (الأقصر وأسوان) إلى 23 و24 درجة.

رأس السنة

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح قد يكون مثيراً لبعض الرمال والأتربة في الأماكن المكشوفة والمفتوحة، خاصة في محافظات الوجه البحري، السواحل الشمالية، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، ومدن القناة، مما يستوجب الحذر لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية خلال فترة النهار.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد من انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل، وتحديداً في الأوقات المتأخرة والصباح الباكر، حيث تسود أجواء شديدة البرودة، ولفتت إلى أن نشاط الرياح سيزيد من الإحساس ببرودة الطقس وانخفاض الحرارة.

خريطة سقوط الأمطار

وفيما يخص فرص الأمطار، أكدت غانم تلاشي فرص سقوط الأمطار على المحافظات الداخلية، بينما تنحصر الفرص في المناطق الساحلية: خلال النهار أمطار خفيفة على مطروح والإسكندرية، خلال الليل وقت الاحتفالات قد تزيد حدة الأمطار لتصبح متوسطة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، وتشمل محافظات مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، والدقهلية.

واختتمت الدكتورة منار غانم حديثها بتوجيه نصائح للمواطنين المحتفلين برأس السنة خارج المنازل بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ليلاً نظراً للبرودة الشديدة، كما نصحت مرضى الجيوب الأنفية بارتداء الكمامات حال الخروج نهاراً في الأماكن المكشوفة تجنباً للأتربة المثارة.