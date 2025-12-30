قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالتفصيل والتواريخ.. خريطة الإجازات الرسمية في مصر حتى نهاية 2026
برشلونة يحدد بديل ليفاندوفسكي .. فلاهوفيتش يدخل دائرة الاهتمام
للموظفين | ضوابط ترحيل الإجازات الاعتيادية وحالات الإسقاط بالقانون
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم أمام المقاولون
التفاصيل الكاملة لمحاكمة رمضان صبحي .. انهيار اللاعب بعد حبسه سنة.. وترحيله وسط إجراءات أمنية مشددة
أنوماشي يتقدم بالهدف الثالث للمقاولون أمام الأهلي
أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل
رأس السنة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية للاحتفالات.. ما القصة؟
القصة الكاملة لأزمة الدكتورة نوال الدجوي مع أسرتها في قضية الحجر
طلائع الجيش يتقدم بهدف أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر
وفاة طبيب شهير بالمعهد القومي للأورام في حادث أليم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رأس السنة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية للاحتفالات.. ما القصة؟

رأس السنة
رأس السنة
عادل نصار

حالة من الاهتمام بين المواطنين بمعرفة طقس ليلة رأس السنة، وخاصة في ظل الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد في مصر في هذا اليوم، الأمر الذي دفع هيئة الأرصاد الجوية الخروج ببيان يوضح تفاصيل جديدة عن حالة الطقس لهذا اليوم الاحتفالي.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غداً بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية، مؤكدة أن الأجواء الشتوية ستكون مستقرة بشكل عام، مع وجود بعض الظواهر الجوية التي يجب الانتباه إليها.

طقس النهار.. دافئ مع نشاط للرياح والأتربة

وأوضحت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، على قناة سي بي سي، أن فترات النهار ستشهد أجواءً مشمسة تميل للدفء، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية ما بين 19 و20 درجة، بينما تصل في محافظات الصعيد (الأقصر وأسوان) إلى 23 و24 درجة.

رأس السنة

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح قد يكون مثيراً لبعض الرمال والأتربة في الأماكن المكشوفة والمفتوحة، خاصة في محافظات الوجه البحري، السواحل الشمالية، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، ومدن القناة، مما يستوجب الحذر لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية خلال فترة النهار.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد من انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل، وتحديداً في الأوقات المتأخرة والصباح الباكر، حيث تسود أجواء شديدة البرودة، ولفتت إلى أن نشاط الرياح سيزيد من الإحساس ببرودة الطقس وانخفاض الحرارة.

خريطة سقوط الأمطار

وفيما يخص فرص الأمطار، أكدت غانم تلاشي فرص سقوط الأمطار على المحافظات الداخلية، بينما تنحصر الفرص في المناطق الساحلية: خلال النهار أمطار خفيفة على مطروح والإسكندرية، خلال الليل وقت الاحتفالات قد تزيد حدة الأمطار لتصبح متوسطة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، وتشمل محافظات مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، والدقهلية.

واختتمت الدكتورة منار غانم حديثها بتوجيه نصائح للمواطنين المحتفلين برأس السنة خارج المنازل بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ليلاً نظراً للبرودة الشديدة، كما نصحت مرضى الجيوب الأنفية بارتداء الكمامات حال الخروج نهاراً في الأماكن المكشوفة تجنباً للأتربة المثارة.

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات من العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

رئيس جامعة الأزهر ومحافظ البحيرة يفتتحان كلية الطب البيطري بحوش عيسى

رئيس جامعة الأزهر ومحافظ البحيرة يفتتحان كلية الطب البيطري بحوش عيسى .. صور

أذكار المساء النبوية المؤكدة

أذكار المساء النبوية المؤكدة.. أدعية تفتح لك أبواب النجاة من كل مكروه

وزير الأوقاف

بالأرقام.. إنجازات الأوقاف في خدمة القرآن الكريم خلال 2025م.. انعقاد 302552 مقرأة قرآنية و203531 مجلس إقراء وتلاوة

بالصور

أدوية وأمراض خطيرة.. أسباب غير متوقعة لفقدان الشهية

أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية

بعد تحذير وزارة الصحة .. مخاطر الإفراط في تناول الملح | تهدد القلب والكلى

مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة

مش أي وقت ينفع.. اعرف الوقت المثالي لتنظيف أسنانك لحمايتها من التسوس

ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟
ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟
ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار

إيمان العاصي

برومو مسلسل "قسمة العدل" قبل عرضه على ON| فيديو

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

