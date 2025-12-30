قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ بني سويف يُشيد بأعضاء طاقم طبي بعد نجاحه في إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم سرطاني ضخم لسيدة مسنّة

بني سويف : محمد عبدالحليم

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأعضاء الفريق الطبي بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي، بعد نجاحه في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم سرطاني ضخم لسيدة مسنّة، تبلغ من العمر 60 عامًا وتعاني من أمراض مزمنة، ومصابة بورم ضخم بالمبيض والرحم، بلغ حجمه نحو 35 × 35 سم ويزن قرابة 15 كيلوجرامًا، ما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا داخل غرف العمليات بالمستشفى.

وأوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لجهود التطوير المستمر داخل مستشفيات الهيئة بالمحافظة، في إطار دعم الدولة لمنظومة الرعاية الصحية وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وبإشراف مباشر من الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي

حيث تمكن الفريق الطبي من إجراء جراحة استئصال جذري شملت إزالة الورم بالكامل مع الرحم والمبيضين والزائدة الدودية ومنديل البطن، بالإضافة إلى أخذ عينات من السائل البريتوني، وذلك بنجاح تام، حيث خرجت المريضة من العملية بحالة مستقرة وجيدة ، وقد ضم الفريق الطبي المُشارك في إجراء العملية كل من : د. مصطفى سعيد – استشاري ورئيس قسم جراحة الأورام ،د. محمد سمير ،د. محمد حسين – نائبي جراحة الأورام ، ومن التخدير: د.عزة حسين – استشاري ورئيس قسم التخدير، بجانب فريق تمريض العمليات (أ. أسماء شعيب عرفات، أ.صفاء حنفي عبد المنعم) وفريق تمريض قسم جراحة الأورام

من جانبه، أعرب الدكتور شريف الزناتي – مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، عن تقديره الكامل للفريق الطبي والتمريضي، مؤكدًا أن العملية تمت بنجاح كامل، وتم نقل المريضة إلى قسم جراحة الأورام لاستكمال الرعاية الطبية والمتابعة الدقيقة، وحالتها الصحية مستقرة وتحت الملاحظة ،

