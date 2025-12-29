قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يُناقش مع قيادات بنك الاستثمار معدلات تنفيذ المشروعات ويناقش ملامح الخطة الإستراتيجية لوحدة السكان

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يُناقش مع مسؤولي بنك الاستثمار معدلات تنفيذ المشروعات
التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بمكتبه اليوم،وفداً من بنك الاستثمار القومي، في حضور  "بلال حبش" نائب المحافظ ، وذلك ضمن برنامج متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة،حيث ضم وفد البنك كل من :الدكتور محمد حسن يوسف وكيل أول البنك لتمويل وائتمان مشروعات الإدارة المحلية ، سحر عبد المقصود مدير عام تمويل مشروعات مديريات الخدمات بالوجه القبلي،  عيد عادل مصرفي بقطاع تمويل مشروعات الإدارة المحلية ، بجانب  عاطف عويس كامل مدير إدارة متابعة الخطة بالإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بديوان عام المحافظة
 

بالفيديو كونفرانس.. محافظ بني سويف يعرض مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، في الاجتماع الذي عقدته وزارة التنمية المحلية ولجنة استرداد أراضي الدولة، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ، والدكتورة منال عوض  وزير التنمية المحلية، واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، لمتابعة جهود المحافظة في مجال استرداد أراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك خلال تواجد محافظ بني سويف بمركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة، وفي حضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام ، وعمرو محمد محمود مدير الأملاك ، وسمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة البت في طلبات التقنين.

محافظ بني سويف يناقش ملامح الخطة الإستراتيجية لوحدة السكان بالمحافظة لعام 2026
ناقش الدكتور  محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مع السيد"بلال حبش"نائب المحافظ_ رئيس لجنة التنمية البشرية بالمحافظة_،تقرير وحدة السكان الرئيسية بديوان عام المحافظة ، بشأن ملامح الخطة السنوية لعام 2026، والتي تم وضعها بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل الخبير الديموغرافي ورئيس الإدارة المركزية بالوزارة، بجانب استعراض مجمل الجهود والأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في ملف السكان خلال عام 2025،

تضمن التقرير الذي عرضه نائب المحافظ والمشرف العام على وحدة السكان بديوان عام المحافظة ، الإشارة إلى ملامح وسمات الخطة الإستراتجية  للعام الجديد 2026 ، والتي تشمل تنفيذ حزمة من المبادرات التي تستهدف إحداث توازن دقيق بين معدلات النموالاقتصادي والزيادة السكانية،من خلال العمل عبرعدة محاور متعددة ومتنوعة تشمل كافة الفئات والشرائح المجتمعية والعمرية

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

