محافظ بني سويف يُناقش مع مسؤولي بنك الاستثمار معدلات تنفيذ المشروعات

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بمكتبه اليوم،وفداً من بنك الاستثمار القومي، في حضور "بلال حبش" نائب المحافظ ، وذلك ضمن برنامج متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة،حيث ضم وفد البنك كل من :الدكتور محمد حسن يوسف وكيل أول البنك لتمويل وائتمان مشروعات الإدارة المحلية ، سحر عبد المقصود مدير عام تمويل مشروعات مديريات الخدمات بالوجه القبلي، عيد عادل مصرفي بقطاع تمويل مشروعات الإدارة المحلية ، بجانب عاطف عويس كامل مدير إدارة متابعة الخطة بالإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بديوان عام المحافظة

وخلال اللقاء استعرض مسؤولو البنك نتائج المرور الميداني الذي يتم تنفيذه ضمن سلسلة الزيارات الميدانية للبنك في المحافظات _بتكليف من أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي _ بهدف الوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن برامج وبنود الخطة الاستثمارية المحلية (الطرق والنقل ، التنمية الحضارية والريفية،تحسين البيئة، تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية ، الإدارة المحلية والدعم الفني ، التنمية الاقتصادية )

وأكد المحافظ أهمية التعاون بين المحافظة والجهات المعنية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والتطبيق الأمثل للخطة الاستثمارية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على استمرار التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تحقيق الاستفادة المثلى من الاعتمادات المخصصة والتي يتم توفيرها وإتاحتها عبر بنك الاستثمار .

وكان نائب المحافظ"بلال حبش" قد التقى _في وقت سابق _ وفد البنك ، حيث تم استعراض نسب ومعدلات الإنجاز في مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة، وذلك في ضوء الزيارات الميدانية التي نفذتها اللجنة منذ قدومها يوم السبت الماضي ، وتضمنت زيارة وتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها من أبرزها : مشروع المرسى السياحي شرق النيل ، كوبري الشاملة ، أعمال الرصف ببعض الوحدات المحلية ، وتفقد بعض المواقع الخاصة بالإطفاء والحماية المدينة والمرور، وبعض المشروعات لمديريات الخدمات في قطاعات الشباب والرياضة والتضامن والتعليم والتموين