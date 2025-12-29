قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تجاوزت 3 مليارات دولار | قفزة غير مسبوقة في صادرات الملابس المصرية
وفاة عازف العود هشام عصام .. تفاصيل
شهيدة واجبها الوطني .. محافظ قنا ينعى رئيس لجنة انتخابية بعد وفاتها فى حادث أليم
أسعار مخفضة للسلع الأساسية في سوق «اليوم الواحد» بفيصل
إعلام سوري: دوي انفجار مجهول المصدر بمحيط منطقة المزة في دمشق
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد بأرض المطاحن في فيصل
ترامب يكشف محادثات إيجابية مع بوتين تفتح آفاقا جديدة| تفاصيل
وزارتا الأوقاف وقطاع الأعمال تضعان خططًا لتعزيز الاستثمار والمشروعات المشتركة
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق «اليوم الواحد» بشارع فيصل
الخارجية الصينية: نرفض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية
التموين تزف أخبار سارة للمواطنين بخصوص السلع والدعم في 2026
الصحة: إطلاق 903 قوافل طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية خلال النصف الأول من 2026
محافظات

تعليم بني سويف يعقد جلسات تحضيرية لإطلاق حملة «أمان ورحمة» لمواجهة العنف المدرسي

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف

عقدت إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف سلسلة من الجلسات التحضيرية، استعدادًا لإطلاق حملة «أمان ورحمة»، التي تهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين ، ونشر قيم التسامح، ومواجهة ظاهرة العنف داخل المجتمع المدرسي، وتحصين النشء وبناء جيل متزن وواعٍ، لتعزيز الوعي الإيجابي والحد من العنف المدرسي.
وأكدت  أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن الحملة تأتي ضمن رؤية الوزارة لتهيئة بيئة تعليمية آمنة، مشيرة إلى أن «حملة أمان ورحمة تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ القيم الإنسانية داخل مدارسنا، وتهدف إلى حماية أبنائنا الطلاب، وبناء شخصياتهم على أسس من الاحترام المتبادل والحوار ونبذ العنف».
 

كما أكدت وكيل الوزارة دعمها لجميع المبادرات التي تسهم في توفير مناخ تعليمي إيجابي، وتعزز الدور التربوي للمدرسة بالتكامل مع الأسرة والمجتمع.
وجاء ذلك خلال تواصلها مع الأستاذة غادة عبد الرؤوف، مدير إدارة التدريب، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالحملة، والوقوف على آليات تنفيذها داخل المدارس.
ومن جانبها، أوضحت الأستاذة غادة عبد الرؤوف، مدير إدارة التدريب، أن الجلسات التحضيرية ركزت على إعداد وتأهيل الكوادر التعليمية لتنفيذ الحملة بكفاءة، مشيرة إلى أنه سيتم تدريب جميع أطراف المنظومة التعليمية على آليات التعامل الإيجابي مع الطلاب، وتقديم برامج توعوية تركز على قيم الأمان والرحمة، بما يضمن تحقيق أهداف الحملة على أرض الواقع.
وأضافت أن مديرية التربية والتعليم تسعى من خلال هذه الجلسات إلى توحيد الرؤية بين جميع المشاركين في تنفيذ الحملة، لضمان وصول رسالتها بشكل مؤثر إلى الطلاب داخل المدارس، موضحة أن الحملة تعتمد في تنفيذها على ثلاث حزم عمل رئيسية:حزمة مخصّصة لأولياء الأمور (الأسرة شريك الضبط)،حزمة مخصّصة للطلاب (سفراء التسامح)، حزمة مخصّصة للمعلمين (المعلم صانع البيئة الآمنة)،
وذلك بما يضمن تكامل الأدوار بين جميع أطراف العملية التعليمية وتحقيق أهداف الحملة داخل المجتمع المدرسي.
وتأتي حملة «أمان ورحمة» ضمن جهود رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين الأستاذة نادية عبدالله والدكتورة ريهام الدجوي مدير عام الإدارة العامة للقيادات التربوية 
لدعم العملية التعليمية، وخلق بيئة مدرسية آمنة تسهم في تنشئة أجيال واعية، قادرة على التفاعل الإيجابي مع المجتمع، بعيدًا عن مظاهر العنف والسلوكيات السلبية.

ليلي عبد اللطيف
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
الشتاء والقلب
سفرة رأس السنة
