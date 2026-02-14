الدوري الإسباني.. موعد مباراة ريال مدريد و ريال سوسيداد والقناة الناقلة

يستعد فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب ألفارو أربيلوا، لخوض مواجهة قوية مساء يوم السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجولة الرابعة والعشرين من الموسم الحالي 2025/26، حيث يسعى الفريق الملكي لتعزيز موقعه في جدول الترتيب ومواصلة الضغط على منافسه التقليدي برشلونة.

ملعب سانتياجو برنابيو يحتضن اللقاء

تقام المباراة على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، معقل ريال مدريد، في مواجهة يسعى فيها الفريق لتأكيد قوته أمام جماهيره. المباراة تأتي في توقيت حاسم للفريق، خاصة مع المنافسة المحتدمة على صدارة الدوري، مما يجعل الفوز الليلة مهمًا من أجل تعزيز فرص الفريق في المنافسة على اللقب.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بفارق نقاط قليلة عن الصدارة، بينما يأتي ريال سوسيداد في المركز الثامن برصيد 31 نقطة. الفارق الكبير في النقاط يعطي ريال مدريد الأفضلية في المباراة، لكنه لن يقلل من حماس سوسيداد الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعب كبير مثل سانتياجو برنابيو.

أهداف ريال مدريد في المباراة

يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز الليلة للارتقاء إلى صدارة الدوري الإسباني بشكل مؤقت، انتظارًا لمباراة برشلونة ضد جيرونا يوم الإثنين المقبل. الفوز سيساعد الفريق على مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، ودعم فرصه في المنافسة على اللقب مع الحفاظ على توازن الفريق قبل المواجهات القادمة في البطولة.



موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم السبت في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت السعودية. يمكن للجماهير متابعة اللقاء عبر قناة beIN SPORTS 2، مع توقع مواجهة مثيرة تجمع بين الحذر التكتيكي والهجوم المكثف من جانب الفريقين



