كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
كامويش يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
بسبب الصين.. اليابان خالية من الباندا للمرة الأولى منذ 1972
أبو مازن: القرارات الإسرائيلية الأخيرة تتطلب موقفا حاسما من الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي
مدبولي: هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة أحد أهم ملفات العمل خلال هذه المرحلة
موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 8.. قبل رمضان أم بعده؟
وزير الاتصالات يؤكد استكمال التوسع في الخدمات الرقمية لبناء مجتمع رقمى متكامل
قبل رمضان؟.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026 رسميًا
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
طه جبريل

بعد سنوات من الصدام.. ريال مدريد ويويفا يضعان حدا لأزمة دوري السوبر الأوروبي

إسراء أشرف

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، عن توصل النادي مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ورابطة الأندية الأوروبية (ECA) إلى اتفاق مبدئي يهدف إلى خدمة مصلحة كرة القدم الأوروبية للأندية.

وأكد البيان الرسمي، أن الاتفاق يأتي بعد أشهر من المفاوضات، ويركز على احترام مبدأ الجدارة الرياضية، وتعزيز الاستدامة الطويلة الأمد للأندية، وتحسين تجربة الجماهير من خلال التكنولوجيا.

كما يسهم الاتفاق في حل النزاعات القانونية المتعلقة بمشروع دوري السوبر الأوروبي بمجرد اعتماد الاتفاق النهائي رسميًا.

ويعود أصل الأزمة إلى أبريل 2021، عندما أعلن ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز، إلى جانب 11 ناديًا من كبار أوروبا، إطلاق مشروع دوري السوبر الأوروبي كمنافس مباشر لدوري أبطال أوروبا، احتجاجًا على نظام توزيع الأرباح واحتكار يويفا لإدارة المسابقات.

وواجه المشروع معارضة كبيرة من الجماهير والاتحادات الوطنية، مما دفع معظم الأندية للانسحاب، فيما استمر ريال مدريد وبرشلونة في معركتهما القانونية أمام محكمة العدل الأوروبية.

واستند ريال مدريد في دفاعه إلى حق الأندية في إقامة مسابقات مستقلة تضمن استدامة مالية أكبر وتواكب العصر التكنولوجي، بينما كان يويفا مهددًا بفرض عقوبات صارمة على الأندية المتمردة.

ويُعد هذا الاتفاق المبدئي بمثابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الأوروبية، حيث توصل الطرفان إلى صيغة توافق بين مطالب التطوير التي طرحها ريال مدريد وشرعية الاتحاد الأوروبي، لتطوي بذلك واحدة من أكثر فترات الانقسام حدة في اللعبة الحديثة.

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

محمد سامي: لست سبب شهرة رمضان

عمرو سعد يخرج من عباءة البطل الشعبي في “إفراج”.. شخصية صادمة تفتح باب الأسئلة

التحـ رش بفتاة الأتوبيس.. آراء نجوم الفن في الواقعة

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

