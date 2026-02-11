بعد سنوات من الصدام.. ريال مدريد ويويفا يضعان حدا لأزمة دوري السوبر الأوروبي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، عن توصل النادي مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ورابطة الأندية الأوروبية (ECA) إلى اتفاق مبدئي يهدف إلى خدمة مصلحة كرة القدم الأوروبية للأندية.

وأكد البيان الرسمي، أن الاتفاق يأتي بعد أشهر من المفاوضات، ويركز على احترام مبدأ الجدارة الرياضية، وتعزيز الاستدامة الطويلة الأمد للأندية، وتحسين تجربة الجماهير من خلال التكنولوجيا.

كما يسهم الاتفاق في حل النزاعات القانونية المتعلقة بمشروع دوري السوبر الأوروبي بمجرد اعتماد الاتفاق النهائي رسميًا.

ويعود أصل الأزمة إلى أبريل 2021، عندما أعلن ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز، إلى جانب 11 ناديًا من كبار أوروبا، إطلاق مشروع دوري السوبر الأوروبي كمنافس مباشر لدوري أبطال أوروبا، احتجاجًا على نظام توزيع الأرباح واحتكار يويفا لإدارة المسابقات.

وواجه المشروع معارضة كبيرة من الجماهير والاتحادات الوطنية، مما دفع معظم الأندية للانسحاب، فيما استمر ريال مدريد وبرشلونة في معركتهما القانونية أمام محكمة العدل الأوروبية.

واستند ريال مدريد في دفاعه إلى حق الأندية في إقامة مسابقات مستقلة تضمن استدامة مالية أكبر وتواكب العصر التكنولوجي، بينما كان يويفا مهددًا بفرض عقوبات صارمة على الأندية المتمردة.

ويُعد هذا الاتفاق المبدئي بمثابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الأوروبية، حيث توصل الطرفان إلى صيغة توافق بين مطالب التطوير التي طرحها ريال مدريد وشرعية الاتحاد الأوروبي، لتطوي بذلك واحدة من أكثر فترات الانقسام حدة في اللعبة الحديثة.