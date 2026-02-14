الأركان الأوكرانية: مقتل وإصابة 1070 جنديا روسيا خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، يوم الاثنين أن القوات الروسية تكبدت ما يقرب من 1,252,020 ضحية في أوكرانيا بين 24 فبراير 2022 و14 فبراير 2026، مع مقتل أو إصابة 1070 جنديًا في الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الأركان الأوكرانية أنه منذ بداية الحرب دمرت القوات الأوكرانية 11,668 دبابة روسية (+1)، و24,031 مركبة قتالية مدرعة (+3)، و37,282 منظومة مدفعية (+28)، و1,645 قاذفة صواريخ متعددة (+3)، و1,300 منظومة دفاع جوي، و4,286 صاروخ كروز، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.



في المقابل، خسر الجيش الروسي 435 طائرة حربية، و347 مروحية، و134,306 أنظمة جوية تكتيكية بدون طيار (+914)، و29 سفينة حربية/قاطرة (+1)، وغواصتين، و78,388 مركبة وشاحنة وقود (+120)، و4,071 قطعة من المعدات الخاصة (+1).