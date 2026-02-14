قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماتش صعب.. أيمن يونس يدعم الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز
قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم السبت في الكونفدرالية
في عيد الحب… طريقة عمل بار تشيز كيك الفراولة
وزير الخارجية: مصر مستعدة لتعزيز التصنيع الدوائي والأمن الصحي في إفريقيا
ليفربول يستضيف برايتون في اختبار صعب بكأس الاتحاد الإنجليزي
قمة عسكرية بميونيخ.. أوروبا تعتزم إعلان الحرب على "الأسطول الروسي الخفي"
بعد تعرضها لأزمة صحية.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة| شاهد
وزير الخارجية يطرح رؤية مصر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أفريقيا وإيطاليا
حبس وغرامة للمخالفين.. ماذا تفعل حال العثور على طفل حديث الولادة؟
بتخفيضات تصل إلى 30%.. انطلاق معارض أهلا رمضان في طوخ وشبرا الخيمة
إخلاء سبيل الشاب إسلام فى واقعة بدلة الرقص بـ ميت عاصم في القليوبية
خيار إجباري.. الأهلي يدرس استعادة نجم سوبر بديلا لـ إليو ديانج
الأركان الأوكرانية: مقتل وإصابة 1070 جنديا روسيا خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، يوم الاثنين أن القوات الروسية تكبدت ما يقرب من 1,252,020 ضحية في أوكرانيا بين 24 فبراير 2022 و14 فبراير 2026، مع مقتل أو إصابة 1070 جنديًا في الـ 24 ساعة الماضية.


وأوضحت الأركان الأوكرانية أنه منذ بداية الحرب دمرت القوات الأوكرانية 11,668 دبابة روسية (+1)، و24,031 مركبة قتالية مدرعة (+3)، و37,282 منظومة مدفعية (+28)، و1,645 قاذفة صواريخ متعددة (+3)، و1,300 منظومة دفاع جوي، و4,286 صاروخ كروز، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

 
في المقابل، خسر الجيش الروسي 435 طائرة حربية، و347 مروحية، و134,306 أنظمة جوية تكتيكية بدون طيار (+914)، و29 سفينة حربية/قاطرة (+1)، وغواصتين، و78,388 مركبة وشاحنة وقود (+120)، و4,071 قطعة من المعدات الخاصة (+1).

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

جانب من الواقعة

انسحاب محامي الجناة في واقعة بدلة الرقص بميت عاصم بالقليوبية

الإيجار القديم

زيادة الإيجار القديم الجديدة.. هتدفع 4000 جنيه في هذه الحالة

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

الزمالك

فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تشرف على جولة إعادة انتخابات مجالس نقابات المحامين

شبكة تدير الأعمال المنافية للآداب في نادي صحي.. وقرار عاجل من جهات التحقيق

ضبط شبكة تدير الأعمال المنافية للآداب في نادي صحي.. وقرار عاجل من جهات التحقيق

صورة أرشيفية

104 مخالفات مرورية لردع قائدي المركبات وغرامات فورية بالغربية

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

أكلة شعبية مصرية.. طريقة عمل لحمة بالقرصية | غداء عائلي في الشتاء

استيقاظ السيدات والفتيات الساعة 3 فجراً .. متى يصبح الأمر مقلقا؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

