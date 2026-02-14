وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز العلاقات بكل المجالات مع الدول الأفريقية

على هامش مشاركة د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج فى أعمال القمة الأفريقية وأعمال قمة أفريقيا - إيطاليا يوم الجمعة ١٣ فبراير بتكليف من رئيس الجمهورية، قام وزير الخارجية بنقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى كل من رئيسة وزراء إيطاليا، وسكرتير عام الامم المتحدة، ورؤساء كل من غانا وكينيا والجابون وتنزانيا والصومال وجيبوتى وجزر القمر، وحرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات مع الدول الأفريقية الشقيقة.

ومن جانبهم، طلبت رئيسة الوزراء الإيطالية والقادة الأفارقة نقل تحياتهم وتقديرهم البالغ لفخامة السيد رئيس الجمهورية ولدور سيادته فى تحقيق الامن والاستقرار فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وأعربوا عن تطلعهم لمواصلة التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة.