أذكار الصباح.. خير ما تبدأ به يومك فلا تتكاسل عنها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 14-2-2026
حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز العلاقات بكل المجالات مع الدول الأفريقية

وزير الخارجية
وزير الخارجية
فرناس حفظي

على هامش مشاركة د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج فى أعمال القمة الأفريقية وأعمال قمة أفريقيا - إيطاليا يوم الجمعة ١٣ فبراير بتكليف من رئيس الجمهورية، قام وزير الخارجية بنقل تحيات وتقدير  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى كل من رئيسة وزراء إيطاليا، وسكرتير عام الامم المتحدة، ورؤساء كل من غانا وكينيا والجابون وتنزانيا والصومال وجيبوتى وجزر القمر، وحرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات مع الدول الأفريقية الشقيقة. 

ومن جانبهم، طلبت رئيسة الوزراء الإيطالية والقادة الأفارقة نقل تحياتهم وتقديرهم البالغ لفخامة السيد رئيس الجمهورية ولدور سيادته فى تحقيق الامن والاستقرار فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وأعربوا عن تطلعهم لمواصلة التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة.

بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى إيطاليا رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

الزمالك

فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

لقاء الخميسى

لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ

ياميش رمضان

بتخفيضات تصل لـ 40%.. أسعار ياميش رمضان بمنافذ وزارة الزراعة

وزيرة التنمية المحلية

تنفيذ برنامج لرفع قدرات 50 متدربًا من فرق عمل وكوادر اليونسكو بالمحافظات

مطبخ المصرية

للعام الرابع على التوالي| القومي للمرأة يُطلق مبادرة "مطبخ المصرية...بإيد بناتها"

بالصور

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

