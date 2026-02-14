السطوحي: 30 عامًا من الإبداع في سمبوزيوم أسوان.. و13 نحاتًا قاموا بأعمالا عالمية

أكد المهندس حمدي السطوحي، رئيس صندوق التنمية الثقافية، أن الدورة الثلاثين من سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت تمثل محطة فارقة في مسيرة المهرجان، مشيرًا إلى أنه يحتفي هذا العام بمرور 30 عامًا من النجاح المتواصل.

وقال حمدي السطوحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، أن حفل الختام سيُقام بالمتحف المفتوح في أسوان، حيث سيتم تسليط الضوء على الأهمية التاريخية والثقافية لهذا الموقع الفريد، الذي أصبح شاهدًا على تطور الحركة التشكيلية في مصر.

وأشار إلى أن الدورة الحالية شهدت مشاركة 13 نحاتًا من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن التنوع الثقافي والفني كان حاضرًا بقوة، وأن الأعمال المنفذة حملت رؤى ورسائل فنية متعددة تعكس ثراء التجارب وتبادل الخبرات بين الفنانين المشاركين.