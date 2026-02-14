حرب تستمر أسابيع.. الجيش الأمريكي ينتظر إشارة ترامب لاجتياح إيران

أفاد مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز، أن الجيش الأمريكي يستعد لعمليات عسكرية متواصلة ضد إيران قد تستمر لأسابيع في حال أصدر الرئيس دونالد ترامب أوامره بشنّ هجوم.

عملية عسكرية أمريكية ضد إيران

وأشار المسئولان، إلى أنه في حال أصدر ترامب أوامره بشنّ ضربة، فإن الجيش الأمريكي يستعد لعمليات عسكرية محتملة ضد إيران قد تستمر لأسابيع.

ويقول المسؤولون، إنه في حال أصدر ترامب هذه الأوامر، فإن الجيش الأمريكي قد أعدّ خططاً تتجاوز مجرد ضربة محدودة على المنشآت النووية الإيرانية، لتشمل هجمات متواصلة على أهداف حكومية وأمنية.

ويتوقع المسؤولون رداً إيرانياً، مما يزيد من خطر تبادل إطلاق نار مطوّل ونشوب صراع إقليمي أوسع.

المحادثات الإيرانية الأمريكية

يُذكر أن الجولة الأولى من المحادثات الإيرانية الأمريكية عُقدت في عُمان في السادس من فبراير.

وتُشير التقارير، إلى أن هذه المحادثات كانت أول اجتماع رسمي بين الولايات المتحدة وإيران بعد حرب الأيام الاثني عشر بين إسرائيل وإيران في يونيو.

وقال مسؤولون أمريكيون أمس ، إن البنتاجون أرسل حاملة طائرات إضافية إلى الشرق الأوسط.

وأشار دونالد ترامب، أيضاً إلى أن تغيير السلطة في إيران سيكون أفضل نتيجة.