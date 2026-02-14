بعد إخلاء سبيله.. تفاصيل أول تعليق من الشاب صاحب واقعة ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم

قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية إخلاء سبيل الشاب إسلام في واقعة إجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم بمحافظة القليوبية، وذلك من سرايا النيابة، عقب الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيقات الجارية بشأن الواقعة.



كما أصدرت جهات التحقيق قرارًا بعرض الشاب على مستشفى بنها العام، لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان ما به من إصابات، وإعداد تقرير طبي تفصيلي يُرفق بملف التحقيق.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وسماع أقوال جميع الأطراف، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه نتائج الفحص والتحريات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى حالة الجدل التي شهدتها قرية ميت عاصم بمركز بنها، عقب تداول أنباء بشأن إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية، حيث باشرت الجهات المعنية التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المحامى يتنحى عن القضية

من جانبه أعلن محمود أبو الخير، محامي الجناة فى واقعة الملابس النسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، تنحيه رسميًا عن القضية، مؤكدًا أن قراره جاء التزامًا بمبدأ الدفاع عن الحقيقة فقط.

انسحاب محامي الجناة في واقعة بدلة الرقص

وقال المحامي، في بيان له، إنه قبل القضية من والد الفتاة على أساس أنها "واقعة خطف"، مشيرًا إلى أن أسرة الفتاة حررت محضر تغيب بقسم شرطة بنها، وأبلغته أن ابنتهم مختفية منذ ثلاثة أيام، وأنهم يرجحون تعرضها للاختطاف.

أول تعليق من الشاب اسلام

أدلى الشاب إسلام في واقعة ميت عاصم في بنها بالقليوبية، بأول تعليق له بعد تطورات القضية، معربا عن شكره لكل من سانده خلال أزمته، مطالبًا بمحاسبة المتهمين بالتعدي عليه.

وقال إسلام: حقى مش هيضيع موجها الشكر إلى المحامين وأبناء قريته الذين وقفوا بجانبه حتى تظهر الحقيقة، مؤكدا أنه شعر بظلم شديد مما تعرض له، وكان يردد: “فوضت أمري ليك يا رب”.

وأضاف أن خال المتهمين حاول الدفاع عنه وقت التعدي عليه، وقال لهم: "حرام عليكم هتموتوه"، مشيرا إلى أنه كان يمر بلحظات صعبة للغاية خلال الواقعة.

لم اختف البنت

وأوضح إسلام، أن الاتهامات التي وُجهت له بخطف الفتاة لم تكن صحيحة، مؤكدا أن الفتاة اعترفت خلال التحقيقات بما حدث، وهو ما أسهم في إظهار الحقيقة أمام جهات التحقيق.

فرحة بين الاهالى

فيما سادت حالة من الفرحة بين أهالى القرية عقب خروج اسلام، مطالبين بالقصاص العادل من المتهمين.

