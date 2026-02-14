جورج أبو نصر: «إيرباص A350-900» إضافة مميزة لأسطول مصر للطيران وتسهم في رفع كفاءة التشغيل

أكد جورج أبو نصر، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة رولز رويس، أن الشركة تواصل التوسع في شبكاتها العالمية للوصول إلى مستويات أعلى من الأداء والكفاءة التشغيلية، مشيرًا إلى وجود تعاون مستمر مع مصر للطيران منذ أكثر من عامين.

وقال جورج أبو نصر، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من مطار القاهرة، في فعالية انضمام أول طائرة من طراز إيرباص 350-900 إلى أسطول مصر للطيران، إن التعاون يشمل تشغيل عدد من الرحلات إلى دول أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، بما يعزز حضور الشركة في الأسواق الإقليمية ويدعم خطط النمو المشتركة.

وأضاف أن الطائرة الجديدة تمثل إضافة مميزة لأسطول مصر للطيران، وتسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقديم تجربة سفر متطورة للمسافرين.