الأهلي وبيراميدز فى الأمان .. سيناريوهات العرب فى صراع التأهل بدوري أبطال أفريقيا

تستعد الأندية العربية لمواجهة حاسمة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث يحمل كل لقاء في هذه الجولة طابعًا مختلفًا بين صراع على الصدارة ومباراة تحدد البطاقة الثانية وأخرى تحمل في طياتها مصير الفرق العربية في البطولة.

الجولة الأخيرة قد تحسم كل شيء أو تترك المجال لمفاجآت غير متوقعة حتى اللحظات الأخيرة ما يجعلها نقطة مفصلية في مصير الأندية العربية المشاركة.

بيراميدز والأهلي على الخط

يحل بيراميدز حامل لقب النسخة الأخيرة كأول الفرق العربية التي حسمت التأهل للدور ربع النهائي في المجموعة الأولى محتفظًا بصدارة المجموعة برصيد 13 نقطة ما يتيح له الدخول للجولة الأخيرة بأريحية نسبية إذ سيستضيف الفريق الزامبي باور ديناموس على ملعب الدفاع الجوي في مباراة قد تكون لتثبيت الأداء أكثر من أجل تحسين الرصيد أو اختبار بدائل اللاعبين.

على خط موازي يأتي الأهلي الذي يطمح للسيطرة على صدارة المجموعة الثانية عندما يستضيف الجيش الملكي المغربي في مواجهة لن تكون سهلة على الإطلاق.

الأهلي يمتلك 9 نقاط فيما يمتلك الجيش الملكي 8 نقاط ما يجعل اللقاء أشبه بمعركة كروية حقيقية على بطاقة التأهل الأولى والاحتفاظ بموقع الصدارة.

ويسعى يس توروب المدرب الدنماركي للأهلي يسعى إلى المداورة بين اللاعبين للحفاظ على جاهزية الفريق مع الدفع بعناصر مميزة مثل محمد علي بن رمضان والظهير يوسف بلعمري بعد الأداء المميز أمام الإسماعيلي في الدوري المحلي.

المجموعة الثالثة: صراع رباعي محتدم

تبدو المجموعة الثالثة الأكثر إثارةً في الجولة الأخيرة حيث لم يحسم أي فريق تأهله بعد ويحتفظ جميع الفرق بأمل بلوغ ربع النهائي.

الهلال السوداني يتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط ويليه مولودية الجزائر برصيد 7 نقاط فيما يحتل ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي المركز الثالث بست نقاط ويأتي سان إيلوا لوبوبو الكونغولي في المركز الرابع بخمس نقاط.

مواجهة الجولة الأخيرة ستكون حاسمة إذ يستضيف ماميلودي صنداونز المولودية على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا في لقاء يجمع مدرب الفريق الجزائري رولاني موكوينا مع فريقه السابق.

المباراة لا تخلو من الإثارة فقد سبق لموكوينا أن حقق مع صنداونز ثلاثة ألقاب في الدوري الجنوب أفريقي وتوج بكأس السوبر الأفريقي 2023 لكن في الملعب يقول اللاعبون إن الهدف هو الفوز فقط بغض النظر عن العلاقات السابقة وفق ما أشار جرانت كيكانا لاعب ماميلودي.

من ناحية أخرى أوقف صنداونز محلل أداء الفريق ماريو ماشا على خلفية اتهامه بتسريب معلومات تكتيكية للفريق الجزائري ما يضيف طبقة إضافية من التوتر والإثارة للمواجهة.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي يبحث عن بصيص أمل

في تونس يدخل الترجي التونسي مباراة حاسمة ضد أتلتيكو دي لواندا الأنجولي على ملعب حمادي العقربي في رادس بعد سلسلة من النتائج السلبية في الجولات الماضية.

الفريق التونسي يتطلع لاستعادة الثقة وتحقيق الفوز أو حتى التعادل لضمان البقاء في سباق التأهل فيما يقود المدرب المؤقت الفرنسي كريستيان براكوني الفريق بعد إقالة المدرب السابق ماهر الكنزاري.

المجموعة نفسها شهدت تأهل الملعب المالي الذي حسم البطاقة الأولى برصيد 11 نقطة فيما يحتل الترجي المركز الثاني برصيد 6 نقاط متساويا مع أتلتيكو دي لواندا ما يجعل المباراة مصيرية لكل فريق في سباق بلوغ ربع النهائي.

الجيش الملكي المغربي .. مواجهة حاسمة في القاهرة

أما الجيش الملكي المغربي فيواجه تحديًا مزدوجًا من تأمين بطاقة التأهل والحفاظ على فرص الصدارة أمام الأهلي.

الفريق المغربي يعلم أن التعادل قد يكفيه للتأهل لكن الفوز قد يمنحه فرصة لاقتناص الصدارة من الأهلي ما يجعل اللقاء معقدًا على المستوى التكتيكي والنفسي.

وأكد مهاجم الجيش يوسف أن الفريق رغم الصعوبات واجه التحديات السابقة بشكل جيد وأن مباراة السبت أمام الأهلي ستكون مفتاحًا لتحديد مصيره في البطولة مشددًا على أن التركيز سيكون على تحقيق النتيجة الإيجابية مهما كانت الظروف.

نهضة بركان .. أولويات الفوز والتأهل

ويستضيف نهضة بركان المغربي ضيفه ريفرز يونايتد النيجيري في مواجهة مصيرية بعد أن مني الفريق بخسارتين متتاليتين أمام بيراميدز وباور ديناموس ما أرجأ تأهله إلى اللحظة الأخيرة.

الفوز على أرضه سيمنح الفريق أفضلية كبيرة في سباق البطاقة الثانية في أول مشاركة له في دوري أبطال أفريقيا بينما سيغيب عن الفريق بعض العناصر الأساسية مثل الظهير حمزة الموساوي والحارس منير المحمدي لأسباب فنية وإصابية.