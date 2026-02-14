قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميلوني: مستقبل إيطاليا وأوروبا يعتمد على أفريقيا آمنة ومزدهرة
ستبقى في قلبي للأبد.. السفير الروسي بمصر يودع القاهرة بعد انتهاء عمله
رئيس «مجلس السلام»: وصلنا في غزة إلى الحضيض
موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
ننشر أول صور لطائرة إير باص 350 - 900 قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران
بين تراجع الأرقام وثقة سلوت.. هل أزمة محمد صلاح عابرة أم بداية تحول؟
فون دير لاين: أوروبا كانت بحاجة إلى صدمة لزيادة استثمارات الأمن والتسليح
بحيلة فك الشفرات.. القبض على عصابة سرقة حسابات إنستاباي للمواطنين
كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة
حصاد الاقتصاد | خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان
حرب تستمر أسابيع.. الجيش الأمريكي ينتظر إشارة ترامب لاجتياح إيران
عبد المنعم سعيد: الجامعات بحاجة للذكاء الاصطناعي مع ضوابط لضمان فعالية التعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأهلي وبيراميدز فى الأمان .. سيناريوهات العرب فى صراع التأهل بدوري أبطال أفريقيا

بيراميدز والجيش الملكي
بيراميدز والجيش الملكي

تستعد الأندية العربية لمواجهة حاسمة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث يحمل كل لقاء في هذه الجولة طابعًا مختلفًا بين صراع على الصدارة ومباراة تحدد البطاقة الثانية وأخرى تحمل في طياتها مصير الفرق العربية في البطولة.

الجولة الأخيرة قد تحسم كل شيء أو تترك المجال لمفاجآت غير متوقعة حتى اللحظات الأخيرة ما يجعلها نقطة مفصلية في مصير الأندية العربية المشاركة.

بيراميدز والأهلي على الخط

يحل بيراميدز حامل لقب النسخة الأخيرة كأول الفرق العربية التي حسمت التأهل للدور ربع النهائي في المجموعة الأولى محتفظًا بصدارة المجموعة برصيد 13 نقطة ما يتيح له الدخول للجولة الأخيرة بأريحية نسبية إذ سيستضيف الفريق الزامبي باور ديناموس على ملعب الدفاع الجوي في مباراة قد تكون لتثبيت الأداء أكثر من أجل تحسين الرصيد أو اختبار بدائل اللاعبين.

على خط موازي يأتي الأهلي الذي يطمح للسيطرة على صدارة المجموعة الثانية عندما يستضيف الجيش الملكي المغربي في مواجهة لن تكون سهلة على الإطلاق.

الأهلي يمتلك 9 نقاط فيما يمتلك الجيش الملكي 8 نقاط ما يجعل اللقاء أشبه بمعركة كروية حقيقية على بطاقة التأهل الأولى والاحتفاظ بموقع الصدارة.

ويسعى يس توروب المدرب الدنماركي للأهلي يسعى إلى المداورة بين اللاعبين للحفاظ على جاهزية الفريق مع الدفع بعناصر مميزة مثل محمد علي بن رمضان والظهير يوسف بلعمري بعد الأداء المميز أمام الإسماعيلي في الدوري المحلي.

المجموعة الثالثة: صراع رباعي محتدم

تبدو المجموعة الثالثة الأكثر إثارةً في الجولة الأخيرة حيث لم يحسم أي فريق تأهله بعد ويحتفظ جميع الفرق بأمل بلوغ ربع النهائي.

الهلال السوداني يتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط ويليه مولودية الجزائر برصيد 7 نقاط فيما يحتل ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي المركز الثالث بست نقاط ويأتي سان إيلوا لوبوبو الكونغولي في المركز الرابع بخمس نقاط.

مواجهة الجولة الأخيرة ستكون حاسمة إذ يستضيف ماميلودي صنداونز المولودية على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا في لقاء يجمع مدرب الفريق الجزائري رولاني موكوينا مع فريقه السابق.

المباراة لا تخلو من الإثارة فقد سبق لموكوينا أن حقق مع صنداونز ثلاثة ألقاب في الدوري الجنوب أفريقي وتوج بكأس السوبر الأفريقي 2023 لكن في الملعب يقول اللاعبون إن الهدف هو الفوز فقط بغض النظر عن العلاقات السابقة وفق ما أشار جرانت كيكانا لاعب ماميلودي.

من ناحية أخرى أوقف صنداونز محلل أداء الفريق ماريو ماشا على خلفية اتهامه بتسريب معلومات تكتيكية للفريق الجزائري ما يضيف طبقة إضافية من التوتر والإثارة للمواجهة.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي يبحث عن بصيص أمل

في تونس يدخل الترجي التونسي مباراة حاسمة ضد أتلتيكو دي لواندا الأنجولي على ملعب حمادي العقربي في رادس بعد سلسلة من النتائج السلبية في الجولات الماضية. 

الفريق التونسي يتطلع لاستعادة الثقة وتحقيق الفوز أو حتى التعادل لضمان البقاء في سباق التأهل فيما يقود المدرب المؤقت الفرنسي كريستيان براكوني الفريق بعد إقالة المدرب السابق ماهر الكنزاري.

المجموعة نفسها شهدت تأهل الملعب المالي الذي حسم البطاقة الأولى برصيد 11 نقطة فيما يحتل الترجي المركز الثاني برصيد 6 نقاط متساويا مع أتلتيكو دي لواندا ما يجعل المباراة مصيرية لكل فريق في سباق بلوغ ربع النهائي.

الجيش الملكي المغربي .. مواجهة حاسمة في القاهرة

أما الجيش الملكي المغربي فيواجه تحديًا مزدوجًا من تأمين بطاقة التأهل والحفاظ على فرص الصدارة أمام الأهلي.

الفريق المغربي يعلم أن التعادل قد يكفيه للتأهل لكن الفوز قد يمنحه فرصة لاقتناص الصدارة من الأهلي ما يجعل اللقاء معقدًا على المستوى التكتيكي والنفسي.

وأكد مهاجم الجيش يوسف أن الفريق رغم الصعوبات واجه التحديات السابقة بشكل جيد وأن مباراة السبت أمام الأهلي ستكون مفتاحًا لتحديد مصيره في البطولة مشددًا على أن التركيز سيكون على تحقيق النتيجة الإيجابية مهما كانت الظروف.

نهضة بركان .. أولويات الفوز والتأهل

ويستضيف نهضة بركان المغربي ضيفه ريفرز يونايتد النيجيري في مواجهة مصيرية بعد أن مني الفريق بخسارتين متتاليتين أمام بيراميدز وباور ديناموس ما أرجأ تأهله إلى اللحظة الأخيرة.

الفوز على أرضه سيمنح الفريق أفضلية كبيرة في سباق البطاقة الثانية في أول مشاركة له في دوري أبطال أفريقيا بينما سيغيب عن الفريق بعض العناصر الأساسية مثل الظهير حمزة الموساوي والحارس منير المحمدي لأسباب فنية وإصابية.

دوري أبطال أفريقيا بيراميدز الأهلي الأندية العربية الجيش الملكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

بشعار لا بديل عن الفوز.. موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية

إمساكية شهر رمضان 2026

إمساكية شهر رمضان 2026 في مصر.. اعرف مواعيد الإفطار والسحور

استقرار أسعار الحديد

الطن بكام النهارده؟.. استقرار أسعار الحديد وتباين في الأسمنت اليوم الجمعة 13 فبراير 2026

بالصور

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

مازدا
مازدا
مازدا

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

ساعة Apple
ساعة Apple
ساعة Apple

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد