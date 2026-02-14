قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت والقنوات الناقلة

رباب الهواري

تتواصل منافسات دوري أبطال أفريقيا بجولة حماسية اليوم السبت، حيث يستعد عشاق الكرة الأفريقية لمتابعة مجموعة من اللقاءات المثيرة بين أبرز فرق القارة. 

وتقوم شبكة beIN Sports بنقل جميع المباريات على قنواتها المتخصصة لضمان تغطية كاملة للجمهور العربي.
 

الهلال السوداني × سانت إيلوا لوبوبو

تُقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، ويحل فريق سانت إيلوا لوبوبو ضيفًا على الهلال السوداني. المباراة ستكون منقولة على قناة beIN Sports HD 3، حيث ينتظر أن يقدم الفريقان أداءً هجوميًا مميزًا في صراع النقاط ضمن المجموعة. الهلال يسعى لتعزيز صدارته، فيما يسعى سانت إيلوا لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه.
 

صن داونز × مولودية الجزائر

في نفس التوقيت، يلتقي فريق صن داونز الجنوب أفريقي مع مولودية الجزائر، الساعة 3 عصرًا، على قناة beIN Sports HD 2. المباراة تمثل تحديًا كبيرًا للفريقين، خاصة أن كل فريق يسعى لاقتناص النقاط الثلاث لضمان موقع قوي في ترتيب المجموعة قبل الجولة الأخيرة.

الترجي التونسي × بيترو أتلتيكو

يستضيف الترجي الرياضي التونسي فريق بيترو أتلتيكو الأنغولي في تمام الساعة السادسة مساءً على قناة beIN Sports HD 2. الترجي يحاول استغلال الأرض والجمهور لمواصلة مشواره في البطولة، بينما يسعى بيترو أتلتيكو لتقديم مفاجأة قد تغير ترتيب المجموعة.
 

سيمبا التنزاني × الملعب المالي

وفي نفس التوقيت، يلتقي سيمبا التنزاني مع الملعب المالي على قناة beIN Sports XTRA 6. سيمبا يسعى لاستعادة توازنه بعد سلسلة نتائج متفاوتة، فيما يأمل الملعب المالي في خطف نقاط المباراة لتعزيز فرصه في التأهل.

بيراميدز المصري × باور ديناموز

تقام المباراة في الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports XTRA 4. بيراميدز يطمح لمواصلة عروضه القوية في البطولة أمام فريق باور ديناموز الزامبي.
 

نهضة بركان × ريفرز يونايتد

تُختتم مباريات اليوم بلقاء بين نهضة بركان المغربي وريفيرز يونايتد النيجيري الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 5، في مواجهة قد تحمل إثارة كبيرة وحسمًا لمصير التأهل في المجموعة


 

