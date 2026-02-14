ختام الموسم الأول من مسرحية يحيى الفخراني "الملك لير"

يسدل الستار على مسرحية “الملك لير” للفنان يحيى الفخراني فى موسمها الأول على المسرح القومي، غدا الأحد، وكان قد افتتح العرض تحت رعاية وزير الثقافة، وضمن خطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، ووصل إلى 100 ليلة عرض متتالية، محققًا إيرادات تجاوزت ثلاثة ملايين جنيه.

الاحتفال بالوصول الى الليلة الـ 100

وقد احتفل المسرح القومي، برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، بوصول العرض المسرحي «الملك لير» إلى محطته المئوية، بعد تقديم 100 ليلة ناجحة على خشبة المسرح القومي بالعتبة، في حدث يُعد تتويجًا لمسيرة من الإقبال الجماهيري والنجاح النقدي منذ انطلاق العرض.

ويأتي هذا الاحتفال ليعكس المكانة التي حققها العمل بين رواد المسرح ومحبي الأدب الكلاسيكي، إذ نجح في إعادة تقديم النص الشكسبيري الخالد برؤية فنية معاصرة، منحته روحًا جديدة دون التخلي عن عمقه الدرامي وأبعاده الإنسانية.

ويُعرض «الملك لير» للجمهور وفق المواعيد التالية:

الخميس والجمعة: في التاسعة مساءً

السبت والأحد: في الثامنة مساءً

ويواصل العرض جذب الجمهور أسبوعًا بعد آخر بفضل الأداء المميز لفريق العمل.

يقوم ببطولة العرض النجم الكبير يحيى الفخراني، الذي قدّم شخصية الملك لير بحضور مسرحي آسر وأداء يجمع بين الحس الإنساني والقدرة على تجسيد تحولات الشخصية الدرامية، بينما يتولى الإخراج المسرحي شادي سرور، الذي قدّم رؤية إخراجية معاصرة اعتمدت على بناء بصري وتشكيل مسرحي حافظ على روح النص الأصلي، مع مراعاة لغة مسرحية تناسب ذائقة الجمهور الحديث.

وحظي العرض بإشادات واسعة من النقاد والمتخصصين، كما شهد حضورًا جماهيريًا كثيفًا منذ الليلة الأولى، وهو ما اعتبره المسرح القومي دليلًا على عودة الجمهور إلى قاعات العرض واستعادة المسرح لدوره التنويري والفني.

ويُعد «الملك لير» واحدًا من أبرز العروض التي قدمها المسرح القومي خلال السنوات الأخيرة، حيث جمع بين القيمة الأدبية للنص، والاحترافية الفنية لصناع العمل، ليشكّل تجربة مسرحية مميزة تعزز حضور المسرح الكلاسيكي في المشهد الثقافي المصري المعاصر.