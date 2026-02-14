قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماتش صعب.. أيمن يونس يدعم الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز
قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم السبت في الكونفدرالية
في عيد الحب… طريقة عمل بار تشيز كيك الفراولة
وزير الخارجية: مصر مستعدة لتعزيز التصنيع الدوائي والأمن الصحي في إفريقيا
ليفربول يستضيف برايتون في اختبار صعب بكأس الاتحاد الإنجليزي
قمة عسكرية بميونيخ.. أوروبا تعتزم إعلان الحرب على "الأسطول الروسي الخفي"
بعد تعرضها لأزمة صحية.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة| شاهد
وزير الخارجية يطرح رؤية مصر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أفريقيا وإيطاليا
حبس وغرامة للمخالفين.. ماذا تفعل حال العثور على طفل حديث الولادة؟
بتخفيضات تصل إلى 30%.. انطلاق معارض أهلا رمضان في طوخ وشبرا الخيمة
إخلاء سبيل الشاب إسلام فى واقعة بدلة الرقص بـ ميت عاصم في القليوبية
خيار إجباري.. الأهلي يدرس استعادة نجم سوبر بديلا لـ إليو ديانج
فن وثقافة

ختام الموسم الأول من مسرحية يحيى الفخراني "الملك لير"

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني
أحمد إبراهيم

يسدل الستار على مسرحية “الملك لير” للفنان يحيى الفخراني فى موسمها الأول على المسرح القومي، غدا الأحد، وكان قد افتتح العرض تحت رعاية وزير الثقافة، وضمن خطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، ووصل إلى 100 ليلة عرض متتالية، محققًا إيرادات تجاوزت ثلاثة ملايين جنيه.

الاحتفال بالوصول الى الليلة الـ 100 

وقد احتفل المسرح القومي، برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، بوصول العرض المسرحي «الملك لير» إلى محطته المئوية، بعد تقديم 100 ليلة ناجحة على خشبة المسرح القومي بالعتبة، في حدث يُعد تتويجًا لمسيرة من الإقبال الجماهيري والنجاح النقدي منذ انطلاق العرض.

ويأتي هذا الاحتفال ليعكس المكانة التي حققها العمل بين رواد المسرح ومحبي الأدب الكلاسيكي، إذ نجح في إعادة تقديم النص الشكسبيري الخالد برؤية فنية معاصرة، منحته روحًا جديدة دون التخلي عن عمقه الدرامي وأبعاده الإنسانية.

ويُعرض «الملك لير» للجمهور وفق المواعيد التالية:

الخميس والجمعة: في التاسعة مساءً

السبت والأحد: في الثامنة مساءً

ويواصل العرض جذب الجمهور أسبوعًا بعد آخر بفضل الأداء المميز لفريق العمل.

يقوم ببطولة العرض النجم الكبير يحيى الفخراني، الذي قدّم شخصية الملك لير بحضور مسرحي آسر وأداء يجمع بين الحس الإنساني والقدرة على تجسيد تحولات الشخصية الدرامية، بينما يتولى الإخراج المسرحي شادي سرور، الذي قدّم رؤية إخراجية معاصرة اعتمدت على بناء بصري وتشكيل مسرحي حافظ على روح النص الأصلي، مع مراعاة لغة مسرحية تناسب ذائقة الجمهور الحديث.

وحظي العرض بإشادات واسعة من النقاد والمتخصصين، كما شهد حضورًا جماهيريًا كثيفًا منذ الليلة الأولى، وهو ما اعتبره المسرح القومي دليلًا على عودة الجمهور إلى قاعات العرض واستعادة المسرح لدوره التنويري والفني.

ويُعد «الملك لير» واحدًا من أبرز العروض التي قدمها المسرح القومي خلال السنوات الأخيرة، حيث جمع بين القيمة الأدبية للنص، والاحترافية الفنية لصناع العمل، ليشكّل تجربة مسرحية مميزة تعزز حضور المسرح الكلاسيكي في المشهد الثقافي المصري المعاصر.

مسرحية "الملك لير" يحيى الفخراني

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

جانب من الواقعة

انسحاب محامي الجناة في واقعة بدلة الرقص بميت عاصم بالقليوبية

الإيجار القديم

زيادة الإيجار القديم الجديدة.. هتدفع 4000 جنيه في هذه الحالة

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

الزمالك

فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

حكم الاحتفال بعيد الحب.. الإفتاء: يجوز بهذه الشروط

حكم الاحتفال بعيد الحب .. الإفتاء: يجوز بهذه الشروط

دورة «هوية الأسرة بين الأصالة والحداثة»

دار الإفتاء تطلق دورة «هوية الأسرة بين الأصالة والحداثة» لتعزيز الوعي الأسري

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بقرب حلول شهر رمضان

بالصور

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

أكلة شعبية مصرية.. طريقة عمل لحمة بالقرصية | غداء عائلي في الشتاء

طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم

استيقاظ السيدات والفتيات الساعة 3 فجراً .. متى يصبح الأمر مقلقا؟

لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟
لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟
لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

