إلهام شاهين: الحضارة المصرية القديمة أول من أرست أسس الطب في التاريخ

عبّرت الفنانة إلهام شاهين عن فخرها بالحضارة المصرية القديمة، مؤكدة أن المصريين القدماء كانوا من أوائل من وضعوا أسس علم الطب في العالم.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: “القدماء المصريين أول من إكتشف الطب في العالم و ظهر ذلك فى النقوش الفرعونية على جدران المعابد”.

وتابعت: "و أول طبيبة فى الكون هى بسشت فى الحضارة المصرية العظيمة التى علمت العالم كل شئ وأهم شئ الطب، الطبيبة بسشت هى أول طبيبة مسجلة فى التاريخ .. وكان لها عدة ألقاب منها إيمى را سونوت (كبيرة الطبيبات) .

واختتمت: “تحيا مصر منذ التاريخ ويحيا أطباء وطبيبات مصر منذ الحضارة المصرية القديمة من آلاف السنين وحتى الآن”.







من جانب آخر، تصدّر مشهد للفنانة إلهام شاهين مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما تم تداوله على نطاق واسع عبر المنصات المختلفة.

وجاء المشهد أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد، الذي تشارك في بطولته إلى جانب البلوجر محمد عامر، حيث ظهرت إلهام شاهين في حالة بكاء وانهيار تام.

واستمرت حالة التأثر الشديد حتى بعد انتهاء تصوير المشهد، وهو ما أرجعه القائمون على العمل إلى اندماجها الكامل في تفاصيل الدور.