قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت والقنوات الناقلة
مواجهة مصيرية.. موعد مباراة المصري وزيسكو والقناة الناقلة
التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟
باقي على رمضان 2026 أقل من 77 ساعة.. علي جمعة يحذر من 3 أفعال
موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز والقناة الناقلة بدوري أبطال أفريقيا
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني
90 دقيقة تحسم الحلم الأفريقي.. حسابات معقدة بين الزمالك والمصري في الجولة الأخيرة للكونفدرالية
الدوري الإسباني.. موعد مباراة ريال مدريد و ريال سوسيداد والقناة الناقلة
الضربات الأمريكية على إيران ستشمل المنشآت الحكومية والأمنية
روسيا تعلن تدمير 20 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا
أخبار السيارات | أرخص 5 عربيات أوتوماتيك في مصر.. مواصفات أتو 3 إيفو وشانجان إيدو بلس 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز والقناة الناقلة بدوري أبطال أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مواجهة قوية أمام نظيره الزامبي باور ديناموز، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، في لقاء يسعى خلاله الفريق المصري لإنهاء دور المجموعات بأفضل شكل ممكن.
 

مجموعة بيراميدز في دوري الأبطال

يتواجد بيراميدز ضمن المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تضم إلى جانبه كلًا من نهضة بركان المغربي، وباور ديناموز الزامبي، وريفرز يونايتد النيجيري.

وتُعد المجموعة من المجموعات التي شهدت تنافسًا كبيرًا منذ انطلاق دور المجموعات، إلا أن بيراميدز نجح في فرض سيطرته مبكرًا وحسم موقفه قبل الجولة الأخيرة.

بيراميدز يحسم التأهل مبكرًا ويتصدر المجموعة

ضمن بيراميدز التأهل رسميًا إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا قبل خوض الجولة السادسة، بعدما قدّم نتائج قوية خلال الجولات الخمس الماضية.

وحصد الفريق 13 نقطة من 5 مباريات، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل متصدرًا مجموعته، وهو ما يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل مرحلة الأدوار الإقصائية.

موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز اليوم

يستضيف بيراميدز فريق باور ديناموز في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
 

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وباور ديناموز

من المقرر أن تُذاع مباراة بيراميدز أمام باور ديناموز عبر قناة “بي إن سبورتس إكسترا 4”، ضمن التغطية الخاصة لمنافسات دوري أبطال إفريقيا


 

بيراميدز اخبار بيراميدز دورى ابطال افريقيا اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة المجني عليه والعمدة

أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

جانب من الواقعة

انسحاب محامي الجناة في واقعة بدلة الرقص بميت عاصم بالقليوبية

المتهم

استولى على أموال المواطنين.. القبض على نصاب عدادات الكهرباء في القاهرة

الإيجار القديم

زيادة الإيجار القديم الجديدة.. هتدفع 4000 جنيه في هذه الحالة

الارصاد الجوية

تحذيرات عاجلة من تدهور مستوى الرؤية وتغير حالة الطقس| تفاصيل

سكن لكل المصريين 7

الإسكان توجه تحذيرا عاجلا لأصحاب شقق سكن لكل المصريين 7.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

دورة «هوية الأسرة بين الأصالة والحداثة»

دار الإفتاء تطلق دورة «هوية الأسرة بين الأصالة والحداثة» لتعزيز الوعي الأسري

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بقرب حلول شهر رمضان

غسول الفم

هل استخدام غسول الفم في نهار رمضان يفسد الصوم؟ الإفتاء تجيب

بالصور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

أكلة شعبية مصرية.. طريقة عمل لحمة بالقرصية | غداء عائلي في الشتاء

طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم

استيقاظ السيدات والفتيات الساعة 3 فجراً .. متى يصبح الأمر مقلقا؟

لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟
لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟
لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟

وجبات سحور بدون زيادة وزن .. 4 أفكار صحية تمنح طاقة طوال الصيام

طريقة عمل وجبات سحور مشبعة بدون زيادة وزن | أفكار صحية تمنحك طاقة طوال الصيام
طريقة عمل وجبات سحور مشبعة بدون زيادة وزن | أفكار صحية تمنحك طاقة طوال الصيام
طريقة عمل وجبات سحور مشبعة بدون زيادة وزن | أفكار صحية تمنحك طاقة طوال الصيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد