موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز والقناة الناقلة بدوري أبطال أفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مواجهة قوية أمام نظيره الزامبي باور ديناموز، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، في لقاء يسعى خلاله الفريق المصري لإنهاء دور المجموعات بأفضل شكل ممكن.



مجموعة بيراميدز في دوري الأبطال

يتواجد بيراميدز ضمن المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تضم إلى جانبه كلًا من نهضة بركان المغربي، وباور ديناموز الزامبي، وريفرز يونايتد النيجيري.

وتُعد المجموعة من المجموعات التي شهدت تنافسًا كبيرًا منذ انطلاق دور المجموعات، إلا أن بيراميدز نجح في فرض سيطرته مبكرًا وحسم موقفه قبل الجولة الأخيرة.

بيراميدز يحسم التأهل مبكرًا ويتصدر المجموعة

ضمن بيراميدز التأهل رسميًا إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا قبل خوض الجولة السادسة، بعدما قدّم نتائج قوية خلال الجولات الخمس الماضية.

وحصد الفريق 13 نقطة من 5 مباريات، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل متصدرًا مجموعته، وهو ما يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل مرحلة الأدوار الإقصائية.

موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز اليوم

يستضيف بيراميدز فريق باور ديناموز في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وباور ديناموز

من المقرر أن تُذاع مباراة بيراميدز أمام باور ديناموز عبر قناة “بي إن سبورتس إكسترا 4”، ضمن التغطية الخاصة لمنافسات دوري أبطال إفريقيا



