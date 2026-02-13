تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وباور ديناموز

انعقد اليوم، بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وباور ديناموز بطل زامبيا في إطار دوري أبطال أفريقيا.

ويحل باور ديناموز الزامبي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وتقرر أن يرتدي نادي بيراميدز الزي الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

وفي المقابل يرتدي نادي باور ديناموز اللون البرتقالي الكامل، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأحمر الكامل.

يذكر أن بيراميدز تأهل مبكرا إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال في صدارة المجموعة بعدما حصد 13 نقطة من 5 مباريات وقبل الجولة الأخيرة.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، شريف جمال مدير العلاقات العامة، واللواء هشام زيد مدير المباريات، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير إدارة التشغيل، وزياد أشرف إداري الفريق.