ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة فريق باور ديناموز الزامبي السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في إطار منافسات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل بيراميدز صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، قبل خوض الجولة الأخيرة.

ويحتل نهضة بركان المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيما يأتي باور ديناموز في المركز الثالث برصيد 7 نقاط أيضًا، لكن بفارق الأهداف، بينما يتذيل ريفرز يونايتد الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وكان فريق بيراميدز قد حقق الفوز على نظيره إنبى، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.