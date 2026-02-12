قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي
طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1%
شادي زلطة : ندرس امكانية جعل رياض الاطفال سنة واحدة "إلزامية"
رئيس إيران: ترامب ونتنياهو حرضا على الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد
الحكم بالحبس سنة لمنتحل صفة عضو بإحدى الجهات الأمنية
وزير التعليم: نظام البكالوريا يتيح فرصا امتحانية متعددة بعدد مواد أقل
مفتي الجمهورية: إدراك أبعاد القضية الفلسطينية ليس ترفًا فكريًا بل فريضة دينية
وزير التعليم: النظام الحالي للثانوية يتضمن 32 مادة مقابل 8 فقط بالدولية
لن نتحمل أعباءا غير محسوبة|عبد اللطيف يكشف تفاصيل زيادة سنوات التعليم الإلزامي
ننشر الصورة الرسمية للفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع الجديد
رياضة

بعد عقوبة رابعة محتملة.. الأهلي مهدد بخوض مباراة الجونة دون جماهير

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

يواجه النادي الأهلي خطر خوض مباراته المقبلة أمام الجونة في الدوري المصري الممتاز بدون حضور جماهيري، حال اعتماد عقوبة جديدة ضده، وفقًا للائحة رابطة الأندية المصرية لموسم 2025/2026.

وتنص اللائحة على توقيع عقوبات تصاعدية في حال صدور هتافات جماعية تتضمن سبابًا من الجماهير خلال مباريات الدوري، حيث تبدأ العقوبات بغرامة مالية في المرة الأولى، ثم تتدرج لتصل إلى إقامة مباريات دون حضور جماهيري في حال تكرار المخالفة.

ووفقًا للائحة، جاءت العقوبات على النحو التالي:

  • المرة الأولى: غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.
  • المرة الثانية: إيقاف الجماهير المتواجدة مباراة واحدة، مع غرامة 150 ألف جنيه.
  • المرة الثالثة: إيقاف الجماهير مباراتين، مع غرامة 200 ألف جنيه.
  • المرة الرابعة: إقامة مباراة بدون حضور جماهيري، مع غرامة 250 ألف جنيه.
  • المرة الخامسة: إقامة مباراتين بدون جماهير، مع غرامة 250 ألف جنيه.
  • المرة السادسة: إقامة مباراتين بدون جماهير، مع غرامة 300 ألف جنيه.

وكان الأهلي تعرض للعقوبة ثلاث مرات خلال الموسم الجاري؛ حيث عوقب في المرة الأولى عقب مباراة بيراميدز بغرامة 100 ألف جنيه، ثم في مواجهة الاتحاد السكندري بغرامة 150 ألف جنيه وإيقاف الجماهير مباراة واحدة، قبل أن يتعرض للعقوبة الثالثة بعد لقاء بتروجيت بغرامة 200 ألف جنيه وإيقاف الجماهير مباراتين.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن ما بدر من جماهير الأهلي خلال مباراة الإسماعيلي قد يُعد المخالفة الرابعة هذا الموسم، حال ثبوت الواقعة رسميًا، وهو ما قد يترتب عليه إقامة مباراة الجونة المقبلة على استاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري، إلى جانب توقيع غرامة مالية جديدة وفقًا للوائح المعمول بها.

الأهلي رابطة الأندية اتحاد الكرة

