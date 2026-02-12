مدبولي: الحكومة تعمل على خفض الدين العام بإجراءات مدروسة خلال الفترة المقبلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة سوف تعمل على تخفيض حجم الدين العام بأفكار محددة ومدروسة وإجراءات يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة .

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" سوف نعمل على الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم بكل جوانبها ".

وتابع مصطفى مدبولي :" الرئيس السيسي يؤكد دائما على أهمية بناء الإنسان وتطوير منظومة التعليم العالي والمزيد من الارتقاء بالتعليم الجامعي في ضوء العلوم الجديدة حول العالم .



وأكمل مصطفى مدبولي: "توجيه من الرئيس السيسي بالإسراع في تنفيذ مخطط برنامج ومنظومة التامين الصحي الشامل لنشر خدمة التامين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية ".

ولفت مصطفى مدبولي : "من أهم أولوياتنا استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية كي تتوفر الرقابة التي تقوم بها المجالس المحلية ".